Καραϊβική: Με πληροφορίες της CIA οι επιθέσεις των ΗΠΑ κατά των σκαφών με ναρκωτικά

Σε ρεπορτάζ του ο Guardian, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των επιχειρήσεων, αναφέρει ότι η εμπλοκή της CIA σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα παραμείνει μυστικό.

21 Οκτ. 2025 18:50
Pelop News

Η CIA παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις από αέρος κατά σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική.

Σε ρεπορτάζ του ο Guardian, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των επιχειρήσεων, αναφέρει ότι η εμπλοκή της CIA σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των αποδεικτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται θα παραμείνει μυστικό.

Η CIA παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που συλλέγονται από δορυφόρους και υποκλοπές σημάτων για να εντοπίσει τα σκάφη που πιστεύει ότι μεταφέρουν ναρκωτικά, παρακολουθεί τις διαδρομές τους και κάνει συστάσεις για τα σκάφη που πρέπει να χτυπηθούν με πυραύλους.

Ωστόσο τα drones ή άλλα αεροσκάφη που εκτοξεύουν τους πυραύλους για να βυθίσουν τα σκάφη ανήκουν στον αμερικανικό στρατό και όχι στη CIA.

Η εμπλοκή της CIA ήταν ως σήμερα στο περιθώριο, προσθέτει το δημοσίευμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την περασμένη Τετάρτη ότι είχε εξουσιοδοτήσει μυστική δράση της CIA στη Βενεζουέλα, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληροφορίες της υπηρεσίας, σε αντίθεση με τις πληροφορίες που συλλέγει η DEA (η υπηρεσία καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών) ή η Ακτοφυλακή, δεν μπορούν να «σταθούν» ως νομικά αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Μαρκ Λόουενταλ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής ανάλυσης της CIA, εξήγησε ότι η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες που δεν είναι το ίδιο με τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ίδιος πιστεύει ότι είναι απίθανο να δημοσιοποιηθούν ποτέ οι πληροφορίες της CIA σχετικά με τους στόχους. «Θα ισχυριστούν ότι είναι απόρρητες και δεν θα τις δημοσιοποιήσουν. Και μπορεί να έχουν δίκιο. Έχουν κάθε είδους εξαιρέσεις στον νόμο».

Μέχρι στιγμής, οι μόνες πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι αποσπάσματα από βίντεο προφανώς από drone που δείχνουν την έκρηξη.
