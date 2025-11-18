Καραλής: Υποψήφιος για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στίβου

Η επιλογή του έγινε σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Fair Play (CIFP), έπειτα από πρόσκληση προς τους φιλάθλους να καταθέσουν στιγμές αθλητικού ήθους

18 Νοέ. 2025 17:55
Pelop News

Ο Ολυμπιονίκης μας Εμμανουήλ Καραλής έλαβε μία ακόμη σπουδαία διάκριση. Ο «χάλκινος» στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για το βραβείο Fair Play της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, World Athletics.

Η επιλογή των τριών αθλητών έγινε σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Fair Play (CIFP), έπειτα από πρόσκληση προς τους φιλάθλους να καταθέσουν στιγμές αθλητικού ήθους. Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, προέκυψε η τελική τριάδα και την τελική επιλογή θα κάνει το κοινό στην ψηφοφορία που θα γίνει στα social media της World Athletics και τον Εμμανουήλ Καραλή να είναι υποψήφιος.

Ο δεύτερος στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της διοργάνωσης στο Τόκιο. Η συμπεριφορά του μέσα στον αγώνα επί κοντώ θεωρήθηκε υπόδειγμα αθλητικού πολιτισμού, καθώς στήριξε ενεργά τους συναθλητές του μετά τις χαμένες τους προσπάθειες και ενθάρρυνε το κοινό να πράξει το ίδιο. Μάλιστα πανηγύρισε ένθερμα το ρεκόρ του Μόντο Ντουπλάντις στον τελικό της διοργάνωσης.

Επίσης, στην αρχή της περιόδου συμφώνησε να μοιραστεί το χρυσό μετάλλιο με τον Μένο Βλον στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού.

Υποψήφιοι είναι ακόμη ο Τζον Κερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον τελικό των 1500 μ. παρά τον τραυματισμό του και παρέμεινε στο στάδιο για να ευχαριστήσει τους φιλάθλους, μοιράζοντας αυτόγραφα και φωτογραφίες, και ο Τιμ Βαν ντε Βέλντε, ο Βέλγος δρομέας που βοήθησε τον Κάρλος Σαν Μαρτίν να τερματίσει στον αγώνα των 3000 μ. στιπλ, ακόμη κι αν αυτό μπορούσε να του στερήσει τη συμμετοχή στον τελικό.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου.

