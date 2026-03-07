Καραμανλής από την Ξάνθη: «Η γήρανση της υπαίθρου είναι εθνική απειλή – Ώρα για τολμηρές αποφάσεις στον πρωτογενή τομέα»

Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ελληνικής περιφέρειας έκρουσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, υπογραμμίζοντας ότι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η απομάκρυνση των νέων από τη γη συνιστούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδας (ΣΕΚΕ), Κώστας Καραμανλής, μίλησε στο Ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Θεμάτων και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών στην Ξάνθη.

«Στην Περιφέρεια χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Ισχυρή Ελλάδα δεν είναι δυνατό να υπάρξει χωρίς παραγωγικά ακμαία, οικονομικά εύρωστη και σφύζουσα από ζωή Περιφέρεια», τόνισε.

«Η γήρανση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα»

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι το πιο σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας είναι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η απομάκρυνση των νέων από την αγροτική δραστηριότητα.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας και η ελληνική περιφέρεια είναι η γήρανση και η μη βιώσιμη ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, ολοένα και περισσότεροι νέοι απομακρύνονται από το αγροτικό επάγγελμα και εγκαταλείπουν τον τόπο τους.

«Αν αφήσουμε αυτή την τάση να εξελιχθεί χωρίς έγκαιρες και εύστοχες παρεμβάσεις, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα στην εγκατάλειψη της περιφέρειας και στην ερημοποίηση της υπαίθρου», προειδοποίησε.

«Τώρα είναι η ώρα για τολμηρές δράσεις»

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε μια τέτοια εξέλιξη «μείζονα εθνική απειλή», τονίζοντας ότι απαιτούνται άμεσα παρεμβάσεις.

«Τώρα, χωρίς άλλες αναβολές, είναι η ώρα για ανασύνταξη και τολμηρές δράσεις», ανέφερε.

Παράλληλα επισήμανε ότι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα θα καθορίσει και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στη σημαντική επιδείνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τα οποία –όπως είπε– οξύνθηκαν ιδιαίτερα μέσα στο 2025.

Μεταξύ άλλων στάθηκε:

στην εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, ειδικά μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

στις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές λιπασμάτων και ζωοτροφών

στις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις πολιτικές πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αλλά και στις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από τη συμφωνία ΕΕ – MERCOSUR.

Για την Ελλάδα ειδικότερα έκανε αναφορά και στις ζημιές που έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας ζωονόσων.

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο «δρώμενο», αλλά για αποτέλεσμα βαθύτερων προβλημάτων.

«Οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν είναι ένα ετησίως επαναλαμβανόμενο “δρώμενο” από επαναστάτες χωρίς αιτία. Είναι φυσική συνέπεια χρόνιων παραγωγικών δυσλειτουργιών και δομικών αδυναμιών», σημείωσε.

Η ανάγκη ενίσχυσης των συνεταιρισμών

Ο κ. Καραμανλής υποστήριξε ότι η ενίσχυση σύγχρονων συνεταιριστικών σχημάτων αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Όπως είπε, οι σύγχρονοι συνεταιρισμοί πρέπει να λειτουργούν ως επιχειρηματικές οντότητες, να επενδύουν στην καινοτομία και την ποιότητα και να προωθούν οργανωμένα τα προϊόντα τους τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές.

Προτάσεις για την αγροτική οικονομία

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε ήταν:

η αξιοποίηση περίπου 6 εκατομμυρίων στρεμμάτων ακαλλιέργητης γης, με προτεραιότητα σε νέους αγρότες

η ταχύτερη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων

η έγκαιρη προκήρυξη προγραμμάτων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος

η δημιουργία σύγχρονων υποδομών στην περιφέρεια

και η χορήγηση χαμηλότοκων δανείων σε νέους αγρότες.

«Απαραίτητος ο διακανονισμός των κόκκινων δανείων»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των κόκκινων δανείων αγροτών και συνεταιρισμών, τονίζοντας ότι ο διακανονισμός τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάταξη του αγροτικού τομέα.

Όπως σημείωσε, οι διαδικασίες έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των οφειλών.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στους διακανονισμούς πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα το άρθρο 39 του νόμου 3259/2004 για τα πανωτόκια.

