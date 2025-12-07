Καραμανλής: «Οφείλουμε να στηρίξουμε τους Έλληνες αγρότες και την περιφέρεια»

Στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και την Ευρώπη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός και πρεόεδρος του Ομίλου εταιρειών της ΣΕΚΕ, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος συμμετείχε και μίλησε σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης,

Στην ομιλία του, ο Καραμανλής τόνισε ότι οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος παραγωγής, μειωμένες τιμές παραγωγού, ακραία καιρικά φαινόμενα, λειψυδρία και επιδημίες που πλήττουν τη ζωική παραγωγή. Παράλληλα, σημείωσε καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση μεγάλου μέρους του αγροτικού κόσμου.

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες. Να ακούμε τη φωνή τους και να κατανοούμε την αγωνία τους», υπογράμμισε.

Ανησυχία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ έχει πλήξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, με δογματικές εμμονές που οδηγούν σε λάθη. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την πρόταση υπερφορολόγησης των προϊόντων καπνού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια μέτρα σε άλλες χώρες οδήγησαν σε αύξηση λαθραίων προϊόντων και μείωση εσόδων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Ερήμωση της υπαίθρου

Ο Καραμανλής τόνισε τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τη φυγή των νέων από την περιφέρεια, ενισχυόμενη από την κατάργηση βασικών υπηρεσιών, όπως σχολεία, αστυνομικά τμήματα, ταχυδρομεία και τράπεζες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου αποτελεί μείζονα εθνική απειλή, ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη.

Στήριξη του αγροτικού κόσμου

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε σε εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη των αγροτών και της περιφέρειας, με βασικό πυλώνα τους σύγχρονους συνεταιρισμούς. Αναφέρθηκε στο ισπανικό μοντέλο, όπου οι συνεταιρισμοί λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό, βιομηχανικά πρότυπα παραγωγής και επαγγελματικές διοικήσεις, προσφέροντας υψηλές τιμές παραγωγού και διαπραγματευτική ισχύ.

«Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή είναι τεράστια. Τώρα, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, απαιτείται να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο», κατέληξε ο Καραμανλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



