Καραμανλής: «Οφείλουμε να στηρίξουμε τους Έλληνες αγρότες και την περιφέρεια»

Σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» παρευρέθηκε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου  ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών της ΣΕΚΕ, Κώστας Καραμανλής.

Καραμανλής: «Οφείλουμε να στηρίξουμε τους Έλληνες αγρότες και την περιφέρεια»
07 Δεκ. 2025 12:55
Pelop News

Στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και την Ευρώπη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός και πρεόεδρος του Ομίλου εταιρειών της ΣΕΚΕ, Κώστας Καραμανλής, ο οποίος συμμετείχε και μίλησε σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης,

Στην ομιλία του, ο Καραμανλής τόνισε ότι οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος παραγωγής, μειωμένες τιμές παραγωγού, ακραία καιρικά φαινόμενα, λειψυδρία και επιδημίες που πλήττουν τη ζωική παραγωγή. Παράλληλα, σημείωσε καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση μεγάλου μέρους του αγροτικού κόσμου.

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες. Να ακούμε τη φωνή τους και να κατανοούμε την αγωνία τους», υπογράμμισε.

Ανησυχία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ έχει πλήξει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, με δογματικές εμμονές που οδηγούν σε λάθη. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την πρόταση υπερφορολόγησης των προϊόντων καπνού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια μέτρα σε άλλες χώρες οδήγησαν σε αύξηση λαθραίων προϊόντων και μείωση εσόδων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Ερήμωση της υπαίθρου

Ο Καραμανλής τόνισε τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τη φυγή των νέων από την περιφέρεια, ενισχυόμενη από την κατάργηση βασικών υπηρεσιών, όπως σχολεία, αστυνομικά τμήματα, ταχυδρομεία και τράπεζες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επαπειλούμενη ερήμωση της υπαίθρου αποτελεί μείζονα εθνική απειλή, ειδικά σε προμαχώνες του Ελληνισμού, όπως η Θράκη.

Στήριξη του αγροτικού κόσμου

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε σε εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη των αγροτών και της περιφέρειας, με βασικό πυλώνα τους σύγχρονους συνεταιρισμούς. Αναφέρθηκε στο ισπανικό μοντέλο, όπου οι συνεταιρισμοί λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες με εξαγωγικό προσανατολισμό, βιομηχανικά πρότυπα παραγωγής και επαγγελματικές διοικήσεις, προσφέροντας υψηλές τιμές παραγωγού και διαπραγματευτική ισχύ.

«Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή είναι τεράστια. Τώρα, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, απαιτείται να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο», κατέληξε ο Καραμανλής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ