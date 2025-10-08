Καρανίκας εναντίον Τσίπρα: «Συμμετείχε στο πραξικόπημα κατά Κασσελάκη – Έχει μεταλλαχθεί, δεν ξέρω πια τι είναι»

Με αιχμηρές δηλώσεις ο Νίκος Καρανίκας στρέφεται κατά του άλλοτε πολιτικού του συμμάχου, Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για συμμετοχή στην καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη και μιλώντας για «μετάλλαξη» του πρώην πρωθυπουργού και «ανερμάτιστο στενό κύκλο» γύρω του.

Καρανίκας εναντίον Τσίπρα: «Συμμετείχε στο πραξικόπημα κατά Κασσελάκη – Έχει μεταλλαχθεί, δεν ξέρω πια τι είναι»
08 Οκτ. 2025 13:20
Pelop News

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, δηλώνοντας ότι έχει διακόψει κάθε σχέση μαζί του και τον κατηγορώντας πως συμμετείχε στο “πραξικόπημα” καθαίρεσης του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο One Channel, ο πρώην συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω πάψει τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό, από τη στιγμή που συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Στέφανο Κασσελάκη».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο Τσίπρας ήταν ο οργανωτής του πραξικοπήματος, ο Καρανίκας απάντησε: «Είπα ότι συμμετείχε. Το να το έκανε μόνος του ή όχι δεν έχει σημασία. Είτε συμμετέχεις με τη σιωπή σου, είτε ενεργά — συμμετέχεις. Δεν τον είδα να καταγγέλλει το πραξικόπημα, καθότι ήταν πραξικόπημα».

Ο πρώην συνεργάτης του Τσίπρα δεν περιορίστηκε εκεί, εξαπολύοντας πυρά και κατά του στενού του περιβάλλοντος: «Δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις του. Τις θεωρώ ανερμάτιστες, όπως ανερμάτιστος είναι και ο κύκλος του, που από το ’19 τον συμβουλεύει να πηγαίνει από ήττα σε ήττα».

Προσέθεσε, μάλιστα, με αιχμηρό τόνο: «Με αυτόν τον κύκλο, ο Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Δεν με ενοχλεί να μην ξέρω τι είσαι — με ενοχλεί να μη μπορώ να καταλάβω τι θέλεις. Προτιμώ να βλέπω στρατηγική, παρά να μου λες ότι είσαι αριστερός και να χειρίζεσαι τη δημοκρατία με ακροδεξιό τρόπο».

Ο Καρανίκας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «αναξιόπιστο για τη δημοκρατία και τις αξίες της Αριστεράς», σημειώνοντας πως η στάση του απέναντι στη βάση του κόμματος «απαξιώνει τον λαό»: «Όταν λες “διαγράψτε 150.000 ανθρώπους που εξέλεξαν τον πρόεδρο”, αυτό δεν είναι δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ