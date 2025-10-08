Καρανίκας εναντίον Τσίπρα: «Συμμετείχε στο πραξικόπημα κατά Κασσελάκη – Έχει μεταλλαχθεί, δεν ξέρω πια τι είναι»

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, δηλώνοντας ότι έχει διακόψει κάθε σχέση μαζί του και τον κατηγορώντας πως συμμετείχε στο “πραξικόπημα” καθαίρεσης του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στο One Channel, ο πρώην συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω πάψει τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό, από τη στιγμή που συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Στέφανο Κασσελάκη».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο Τσίπρας ήταν ο οργανωτής του πραξικοπήματος, ο Καρανίκας απάντησε: «Είπα ότι συμμετείχε. Το να το έκανε μόνος του ή όχι δεν έχει σημασία. Είτε συμμετέχεις με τη σιωπή σου, είτε ενεργά — συμμετέχεις. Δεν τον είδα να καταγγέλλει το πραξικόπημα, καθότι ήταν πραξικόπημα».

Ο πρώην συνεργάτης του Τσίπρα δεν περιορίστηκε εκεί, εξαπολύοντας πυρά και κατά του στενού του περιβάλλοντος: «Δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις του. Τις θεωρώ ανερμάτιστες, όπως ανερμάτιστος είναι και ο κύκλος του, που από το ’19 τον συμβουλεύει να πηγαίνει από ήττα σε ήττα».

Προσέθεσε, μάλιστα, με αιχμηρό τόνο: «Με αυτόν τον κύκλο, ο Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Δεν με ενοχλεί να μην ξέρω τι είσαι — με ενοχλεί να μη μπορώ να καταλάβω τι θέλεις. Προτιμώ να βλέπω στρατηγική, παρά να μου λες ότι είσαι αριστερός και να χειρίζεσαι τη δημοκρατία με ακροδεξιό τρόπο».

Ο Καρανίκας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «αναξιόπιστο για τη δημοκρατία και τις αξίες της Αριστεράς», σημειώνοντας πως η στάση του απέναντι στη βάση του κόμματος «απαξιώνει τον λαό»: «Όταν λες “διαγράψτε 150.000 ανθρώπους που εξέλεξαν τον πρόεδρο”, αυτό δεν είναι δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.

