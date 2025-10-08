Καρανίκας εναντίον Τσίπρα: «Συμμετείχε στο πραξικόπημα κατά Κασσελάκη – Έχει μεταλλαχθεί, δεν ξέρω πια τι είναι»
Με αιχμηρές δηλώσεις ο Νίκος Καρανίκας στρέφεται κατά του άλλοτε πολιτικού του συμμάχου, Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για συμμετοχή στην καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη και μιλώντας για «μετάλλαξη» του πρώην πρωθυπουργού και «ανερμάτιστο στενό κύκλο» γύρω του.
Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, δηλώνοντας ότι έχει διακόψει κάθε σχέση μαζί του και τον κατηγορώντας πως συμμετείχε στο “πραξικόπημα” καθαίρεσης του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλώντας στο One Channel, ο πρώην συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω πάψει τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό, από τη στιγμή που συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Στέφανο Κασσελάκη».
Ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο Τσίπρας ήταν ο οργανωτής του πραξικοπήματος, ο Καρανίκας απάντησε: «Είπα ότι συμμετείχε. Το να το έκανε μόνος του ή όχι δεν έχει σημασία. Είτε συμμετέχεις με τη σιωπή σου, είτε ενεργά — συμμετέχεις. Δεν τον είδα να καταγγέλλει το πραξικόπημα, καθότι ήταν πραξικόπημα».
Ο πρώην συνεργάτης του Τσίπρα δεν περιορίστηκε εκεί, εξαπολύοντας πυρά και κατά του στενού του περιβάλλοντος: «Δεν συμφωνώ με τις δηλώσεις του. Τις θεωρώ ανερμάτιστες, όπως ανερμάτιστος είναι και ο κύκλος του, που από το ’19 τον συμβουλεύει να πηγαίνει από ήττα σε ήττα».
Προσέθεσε, μάλιστα, με αιχμηρό τόνο: «Με αυτόν τον κύκλο, ο Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Δεν με ενοχλεί να μην ξέρω τι είσαι — με ενοχλεί να μη μπορώ να καταλάβω τι θέλεις. Προτιμώ να βλέπω στρατηγική, παρά να μου λες ότι είσαι αριστερός και να χειρίζεσαι τη δημοκρατία με ακροδεξιό τρόπο».
Ο Καρανίκας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «αναξιόπιστο για τη δημοκρατία και τις αξίες της Αριστεράς», σημειώνοντας πως η στάση του απέναντι στη βάση του κόμματος «απαξιώνει τον λαό»: «Όταν λες “διαγράψτε 150.000 ανθρώπους που εξέλεξαν τον πρόεδρο”, αυτό δεν είναι δημοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά.
