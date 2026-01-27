Καρανίκας: Επικίνδυνη η θέση της Μαρίας Καρυστιανού για τα εθνικά θέματα

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Καρανίκας είπε: «Η πολιτική πρέπει να έχει ορθό λόγο».

Καρανίκας: Επικίνδυνη η θέση της Μαρίας Καρυστιανού για τα εθνικά θέματα
27 Ιαν. 2026 10:35
Pelop News

Ο Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε ως «επικίνδυνη αντίληψη για τα εθνικά θέματα» την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, καθώς και «αναχρονιστική για τα δικαιώματα των ανθρώπων» τα όσα είπε για τις αμβλώσεις.

Μιλώντας το χθες το βράδυστο One Channel, ανέφερε: «Καλό θα είναι η κ. Καρυστιανού να επανεξετάσει τους συνεργάτες και τους συμβούλους της και αν θέλει να συνεχίσει, που θα συνεχίσει, να αποφασίσει αν θέλει να είναι στο πνεύμα του κινήματος που λέει αλήθεια, τιμωρία, δημόσια μεταφορά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι, κατανοώ το δράμα που ζουν και το πείσμα να μετατρέψουν το συναίσθημα σε πολιτική, αλλά η πολιτική πρέπει να έχει ορθό λόγο».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Καρανίκας εξέφρασε τη διαφωνία του «με τη λογική να κάνουμε πολιτική βάσει της διαφθοράς. (…) Θα χρειαστούμε εισαγγελείς και όχι πολιτικούς. Δεν μου αρέσει η επίκληση επί διαφθοράς χωρίς στοιχεία. Δεν μπορώ την κουβέντα που πηγαίνει την πολιτική στον εισαγγελέα και όχι στον λαό βάσει των συμφερόντων του. Θέλω να κρίνουμε τον Μητσοτάκη επί των πολιτικών του».

Αναφορικά με την αντίδραση των πρώην συντρόφων του στον ΣΥΡΙΖΑ όταν η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε «χειρότερο το τρίτο Μνημόνιο Τσίπρα», ο Νίκος Καρανίκας τους χαρακτήρισε «γελοίους» τονίζοντας ότι «όφειλαν να είναι τόσο επιθετικοί και προς το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και τον Βαρουφάκη και τους δημοσιογράφους που έχουν αυτό το αφήγημα. Τη φοβούνται (σ.σ. τη Μαρία Καρυστιανού) γιατί θα έλξει παραπάνω κόσμο από αυτόν που θα προσελκύσουν αυτοί».

 

