Καράτσι: 21 νεκροί και 63 αγνοούμενοι μετά τη μεγάλη φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Στα απανθρακωμένα ερείπια εμπορικού κέντρου στο Καράτσι επικεντρώνονται σήμερα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, καθώς συνεχίζεται η αναζήτηση 63 αγνοουμένων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

Η φωτιά, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην πόλη την τελευταία δεκαετία, ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εμπορικό συγκρότημα Gul Plaza, γνωστό για τα περισσότερα από 1.200 καταστήματά του με είδη ένδυσης, παιχνίδια και οικιακά προϊόντα. Οι φλόγες μαινόταν σχεδόν δύο ημέρες, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη μέχρι αργά την Κυριακή για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Μεγάλο μέρος του κτιρίου, που καταλάμβανε έκταση μεγαλύτερη από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έχει μετατραπεί σε σωρό από στάχτη και συντρίμμια. Οι διασώστες σκάβουν στα ερείπια αναζητώντας σορούς, τις οποίες τοποθετούν σε ειδικούς σάκους για μεταφορά και ταυτοποίηση μέσω DNA.

Ο Ριζουάν Άχμεντ, μέλος της ομάδας διάσωσης «Rescue 1122», δήλωσε ότι «21 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, ενώ άλλοι 63 εξακολουθούν να αγνοούνται», εκφράζοντας φόβους ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι βαρύτερος. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας είχαν συλλεχθεί 15 δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις Αρχές, από τις 16 εξόδους του εμπορικού κέντρου μόνο τρεις ήταν ανοιχτές τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Το στοιχείο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, στο σημείο επικρατεί ένταση, με πολίτες να καταγγέλλουν καθυστερημένη ανταπόκριση των Αρχών και να αποδοκιμάζουν τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος εμφανίστηκε σχεδόν ένα 24ωρο μετά την έναρξη της πυρκαγιάς. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για πλήρη διερεύνηση τόσο των αιτιών του συμβάντος όσο και του χειρισμού της κρίσης.

Η πυρκαγιά αυτή είναι η φονικότερη στο Καράτσι από το 2012, όταν φωτιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 260 ανθρώπους, σε τραγωδία που αργότερα αποδόθηκε σε εμπρησμό.

