Καράβας: Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα λυθούν πολλές απορίες για το GNTM – ΒΙΝΤΕΟ

Μαράια Κάρεϊ: Μήνυση 20 εκατομμύριων για κλοπή του «All I Want for Christmas Is You»

Η Μαράια Κάρεϊ δέχτηκε μήνυση 20 εκατομμυρίων δολαρίων για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το επιτυχημένο τραγούδι της, All I Want for Christmas Is You.