Καραβίας στον peloponnisos Fm: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός»
Στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» του Peloponnisos FM 103,9, ο προπονητής της Θύελλας Πατρών, Βύρωνας Καραβίας, σχολίασε την πρόσφατη ισοπαλία με την Παναχαϊκή, εκφράζοντας ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη. Η προτεραιότητά του είναι η συγκέντρωση βαθμών στα κρίσιμα επόμενα παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας κάθε αγώνα σαν «τελικό».
«Δεν μπορώ να ξέρω αν η ισοπαλία ήταν δίκαιο αποτέλεσμα, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αν μια ομάδα ήταν πιο κοντά στη νίκη, αυτή ήταν η Θύελλα» είπε ο πατρινός τεχνικός και συμπλήρωσε: «Ο αγώνας που έρχεται με το Λουτράκι είναι τελικός, όπως και κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα».
Σχετικά με την κορυφή, ο προπονητής θεωρεί τον Πύργο το μεγάλο φαβορί για άνοδο, με τον Παναιγιάλειο να καραδοκεί, αλλά με σαφές προβάδισμα για τον Πύργο.
Ακούστε αναλυτικά:
