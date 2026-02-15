Καραβίας: «Το γκολ μας έλυσε τα χέρια, συνεχίζουμε την προσπάθεια μας»

Η Θύελλα επέστρεψε στα τρίποντα μετά από 4 αγωνιστικές

15 Φεβ. 2026 19:34
Pelop News

Στο γκολ που μπήκε και έδιωξε το άγχος των παικτών του στάθηκε μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός της Θύελλας Βύρωνας Καραβίας ο οποίος τόνισε: «Είχαμε άγχος στο πρώτο ημίχρονα και αυτό δεν μας άφησε να παίξουμε.

Στο β΄ ημίχρονο μπήκαμε πιο αποφασισμένοι, το γκολ νωρίς μας έλυσε τα πόδια και είχαμε καλύτερη παρουσία. Μπράβο στα παιδιά για τη νίκη και συνεχίζουμε την προσπάθεια μας»

