Καρδίτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος μετά την απολογία του
Την Παρασκευή (27/3) θα απολογηθεί ο έτερος ανήλικος που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 17χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου στους Καμινάδες Καρδίτσας.
Σύμφωνα με το karditsalive.net η απολογία του διήρκεσε περί τις 2 ώρες και αποφασίστηκε να οδηγηθεί σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.
Ο εισαγγελέας άσκησε στον 17χρονο δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και στον 16χρονο ο απήγγειλε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.
