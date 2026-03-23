Καρδίτσα: Τι ομολόγησαν οι δύο νεαροί δράστες για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή

«Φως» στις συνθήκες θανάτου του λαϊκού καλλιτέχνη από τις κάμερες ασφαλείας.

Καρδίτσα: Τι ομολόγησαν οι δύο νεαροί δράστες για τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
23 Μαρ. 2026 9:21
Pelop News

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή στην Καρδίτσα, καθώς δύο έφηβο συνελήφθησαν και ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, το θύμα φέρεται να είχε προσεγγίσει τους δύο ανήλικους με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών. Η συμπλοκή που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται πως ξεκίνησε όταν ο ίδιος αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο για τις ουσίες, ισχυριζόμενος αδυναμία πληρωμής.

Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 17χρονος φέρεται να κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στον τραγουδιστή, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο σπιτιού που του είχε παραχωρήσει φιλικό του πρόσωπο.

Η Ελληνική Αστυνομία έφτασε στα ίχνη των δραστών αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι οποίες κατέγραψαν τους δύο νεαρούς να τρέχουν μακριά από το σημείο του εγκλήματος. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα», το οποίο εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο γνωστός του τραγουδιστή, που του είχε παραχωρήσει το οίκημα, εξετάστηκε και αφέθηκε ελεύθερος καθώς διαπιστώθηκε πως δεν είχε εμπλοκή.

Ποιο ήταν το θύμα

Ο άτυχος καλλιτέχνης ήταν πατέρας ενός παιδιού και ιδιαίτερα δημοφιλής στις πίστες της Θεσσαλίας. Είχε έντονη παρουσία στα νυχτερινά κέντρα του νομού Καρδίτσας, ενώ είχε συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές εκπομπές, όντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τοπικής μουσικής σκηνής.

