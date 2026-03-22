Σοκ στην Καρδίτσα: Ένας 17χρονος και ένας 18χρονος σκότωσαν τον τραγουδιστή Τσιτόγλου για ναρκωτικά ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη Ενημέρωση: Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καρδίτσας μετά την εξιχνίαση της δολοφονίας του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, στη σύλληψη δύο νεαρών, ενός 17χρονου και ενός 18χρονου, οι οποίοι ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα που σημειώθηκε στη συνοικία Καμινάδων.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, φτάνοντας γρήγορα στα ίχνη των δραστών. Ο 17χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής και ομολόγησε ότι εκείνος ήταν που κατάφερε τις μαχαιριές στο θύμα. Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο 18χρονος συνεργός του, αφού ταυτοποιήθηκε ως το άτομο που έτρεχε μαζί με τον δράστη μετά το φονικό. Ομολόγησε τη συνέργειά του στο έγκλημα.

Αρχική Ενημέρωση: Σε σύλληψη 17χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Καρδίτσας το απόγευμα της Κυριακής 22 Μαρτίου 2026, για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου, που είχε εντοπιστεί νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος και τα χέρια, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, στην είσοδο ισόγειου σπιτιού στη συνοικία Καμινάδων (συμβολή οδών Σωτήρος και Καραγιαννοπούλου).

Ο συλληφθείς ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., η δολοφονία φέρεται να προκλήθηκε από διαφωνία κατά τη διάρκεια αγοραπωλησίας ναρκωτικών (κοκαΐνης). Ο 51χρονος είχε πάει στο σπίτι –το οποίο του είχε παραχωρηθεί από φίλο του– μαζί με μία γυναίκα. Εκεί είχε προγραμματίσει ραντεβού με δύο νεαρούς για αγορά ναρκωτικών. Η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Τσιτόγλου δήλωσε ότι δεν διέθετε τα χρήματα για την πληρωμή. Ακολούθησε έντονος καβγάς, κατά τον οποίο ο ένας από τους δύο μαχαίρωσε θανάσιμα τον τραγουδιστή.

Η γυναίκα που συνόδευε το θύμα αποχώρησε τρομοκρατημένη αμέσως μετά το περιστατικό. Ο 17χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ το δεύτερο άτομο που συμμετείχε έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται εντατικά από τις αρχές.

Νωρίτερα, συγγενείς του Γιώργου Τσιτόγλου μίλησαν στο newsit.gr εκφράζοντας σοκ και θλίψη. «Είμαστε πολύ σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Μας ενημέρωσαν ότι βρέθηκε μαχαιρωμένος, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα λεπτομέρειες», ανέφερε ο ένας. Άλλος συγγενής πρόσθεσε: «Ήταν καλό παιδί, είχε μεγάλη αδυναμία στην κόρη του. Τώρα τι να πω στη μάνα του; Πώς να παρηγορήσω μία μάνα που έχασε το παιδί της;».

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καρδίτσας, με έμφαση στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δεύτερου δράστη, καθώς και στην εξακρίβωση όλων των συνθηκών του εγκλήματος.

Πηγή: Newsit

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



