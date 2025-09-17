Καρέ – καρέ η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, εκτοπίστηκαν πάνω από 350.000 Παλαιστίνιοι ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ισραηλινός στρατός, βίντεο από τη νέα χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας, με τα πλάνα να δείχνουν στρατεύματα να κινούνται μέσα στην πόλη, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς.

Ειδικότερα, τα πλάνα δείχνουν στρατεύματα της 98ης Μεραρχίας να εισέρχονται στη Γάζα το βράδυ της Δευτέρας, καθώς ξεκίνησε η νέα επίθεση.

״אנחנו יוצאים להתקפה עוצמתית על מעוז החמאס בעיר עזה, כשלפנינו השנה החדשה ומאחורינו עם ישראל ותושבי העוטף שחוזרים לביתם” – אוגדה 98 נכנסה לתמרון בלב העיר עזה במהלך היממה האחרונה, החלו כוחות אוגדה 98 בפעולה קרקעית רחבה ללב העיר עזה במסגרת מבצע מרכבות גדעון ב’. הכוחות המתמרנים… pic.twitter.com/PLJFYAERzd — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 16, 2025

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις, τα στρατεύματα μπήκαν στην πόλη με την υποστήριξη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού, πλήττοντας δεκάδες υποδομές της Χαμάς, όπως ανέφεραν, ανάμεσά τους παρατηρητήρια και παγιδευμένα κτίρια.

Η μεραρχία, μια επίλεκτη σύνθεση αλεξιπτωτιστών και ειδικών δυνάμεων, ενώθηκε με τη 162η Μεραρχία, που ήδη επιχειρούσε στα περίχωρα της Γάζας.

Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον IDF, θα προστεθεί στην επιχείρηση και τρίτη μεραρχία, η 36η.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν την Τρίτη ότι ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

Την έναρξη της επιχείρησης επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ «ξεκίνησε μια εντατική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας».

Ο Ισραηλινός Στρατός αλλά και ο ίδιος ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσαν την έναρξη μιας μεγάλης χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε συγκεκριμένα ότι ξεκίνησε «έντονη επιχείρηση» στη Γάζα.

«Ξεκινήσαμε μια έντονη επιχείρηση χθες στη Γάζα», είπε κατά την εναρκτήρια κατάθεσή του στο δικαστήριο για τη συνεχιζόμενη δίκη του για διαφθορά. «Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο αυτής της μάχης και υπάρχουν συνέπειες», είπε, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρωθυπουργού.

تصاعد الدخان جراء استهدافات وتفـ”جير روبوتات مفخخة لتدمير المنازل في حيي تل الهوى والرمال بمدينة غـ”زة.. pic.twitter.com/oi4WLtAQMD — فلسطين بوست (@PalpostN) September 16, 2025

Οι IDF από την πλευρά τους δήλωσαν ότι «άρχισαν να καταστρέφουν τις υποδομές της Χαμάς στην πόλη της Γάζας».

«Η πόλη της Γάζας θεωρείται επικίνδυνη ζώνη μάχης, η παραμονή στην περιοχή σε θέτει σε κίνδυνο», λέει ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, σε ανάρτηση στο X.

Δύο μεραρχίες των IDF, αποτελούμενες από δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, ξεκίνησαν τις εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα πρώτα στάδια της επίθεσης, που ονομάστηκαν «Άρματα Β του Γεδεών», ξεκίνησαν πριν από αρκετές εβδομάδες με αυξημένα πλήγματα σε στόχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων πολυώροφων πύργων, και χερσαίες επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης της Γάζας και σε αρκετές γειτονιές στα δυτικά της πόλης.

Gaza is destroyed. I guess declaring war on one of the most powerful nations in the world was a bad idea, huh? I stand with Israel. 🇮🇱pic.twitter.com/yXnRsovoAf — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) September 16, 2025

Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, τα χερσαία στρατεύματα πρόκειται να προωθηθούν βαθύτερα στην πόλη και να την περικυκλώσουν, στο πλαίσιο των προσπαθειών να νικήσουν τις δυνάμεις της Χαμάς εκεί, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό. Ο στρατός εκτιμά ότι υπάρχουν χιλιάδες μέλη της Χαμάς στην πόλη της Γάζας, καθώς και περίπου 600.000 πολίτες που δεν έχουν ακόμη εκκενώσει την περιοχή.

Περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί για την επιχείρηση, επιπλέον των άλλων 70.000 που βρίσκονται ήδη στις εφεδρείες. Παρά τις αναφορές για εξάντληση, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι το ποσοστό προσέλευσης των εφέδρων είναι υψηλό, 75%-85% στις περισσότερες μονάδες.

Οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες από τους IDF να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή και να κατευθυνθούν προς μια ανθρωπιστική ζώνη που έχει οριστεί από το Ισραήλ στα νότια της Λωρίδας. Συγκεκριμένα τους ζητούν να μετακινηθούν «το συντομότερο δυνατό» μέσω της οδού Αλ-Ρασίντ και προς τα νότια της πόλης της Γάζας είτε «με όχημα είτε με τα πόδια».

