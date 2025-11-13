«Καρφιά» Φούρα για τη Φλόγα – Η ΕΟΕ «έκοψε» τον πρώην υπουργό και αυτός αντέδρασε έντονα με ανάρτησή του

Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει γκρίνια αναφορικά με τις επιλογές της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία. Και από σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Ανδρέας Φούρας που εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της ΕΟΕ, που απέρριψε το αίτημά του.

«Επικοινώνησα με το γραφείο του προέδρου της ΕΟΕ και περιμένω να με πάρουν για να μου δώσουν εξηγήσεις. Ημουν 7 φορές λαμπαδηδρόμος και για μένα είναι αξιακό να κρατάω τη Φλόγα. Περιμένω να δω τι θα μου πουν», δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησο» ο πρώην υπουργός και δήμαρχος Πατρέων.

Πάντως στην ανάρτησή του ήταν πιο καυστικός: «Είχα την φιλοδοξία για μια ακόμη φορά να τρέξω κρατώντας την Ολυμπιακή δάδα. Το κριτήριο κατά την ΕΟΕ ήταν η προσφορά του λαμπαδηδρόμου στον αθλητισμό. Δεν κρίθηκα άξιος για αυτό και η αίτησή μου απορρίφθηκε. Και ας έχω τιμηθεί με το ανώτατο βραβείο προσφοράς στον αθλητισμό από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή από τον ίδιο τον Σάμαρανκ, και ας έχω εκδόσει το προεδρικό διάταγμα με το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί η ίδια η ΕΟΕ και το κτήριο που στεγάζει την ΕΟΕ μπορεί να ήταν ακόμη γιαπί αν δεν το έπαιρνα στις πλάτες μου, άστα να πάνε. Εχω να πω άλλα 100 αν … Σαν δεν ντρέπονται».

Οσον αφορά τα κριτήρια που θέτει η ΕΟΕ, που είναι εναρμονισμένα με τον κανονισμό της ΔΟΕ, επιλέγονται πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένη προσφορά σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

Προτεραιότητα δίνεται σε:

– Ολυμπιονίκες

– Αθλητές με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά ή πανελλήνια πρωταθλήματα

– Αθλητές των οποίων η διαδρομή εμπνέεται διαχρονικά από το Ολυμπιακό πνεύμα

– Προσωπικότητες που έχουν ξεχωρίσει στον χώρο των Τεχνών και των Γραμμάτων

– Ατομα που έχουν ξεχωρίσει μέσω της κοινωνικής προσφοράς τους

– Ατομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) που έχουν αντίστοιχες διακρίσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου, οι Δήμοι των περιοχών απ’ όπου θα περάσει η Φλόγα έκαναν πρόσκληση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια με τις εγγραφές να ολοκληρώνονται στις 10 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, η αρμόδια επιτροπή κάθε Δήμου προχωρούσε στις επιλογές, τις οποίες έστελνε στην ΕΟΕ προς έγκριση.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου η Φλόγα θα διανυκτερεύσει στα Καλάβρυτα και την επόμενη ημέρα θα βρίσκεται στην Πάτρα πριν συνεχίσει την πορεία της στην κεντρική Ελλάδα.

