Καργάκηδες: Έστηναν γλέντια στη φυλακή με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι!

Φαίνεται ότι στη φυλακή μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν! Συνεχίστε την ανάγνωση και θα καταλάβετε: Γλέντια με αλκοόλ και πλούσια εδέσματα, όπως φιλέτα και ακριβά ψάρια τα οποία κατάφερναν να παραγγείλουν με… ντελίβερι, έστηναν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οι τρεις προφυλακισμένοι από την οικογένεια των Καργάκηδων και οι τέσσερις ποινικοί οι οποίοι μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά σε φυλακές της ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία, οι επτά φαίνεται πως είχαν συστήσει ηγετική ομάδα και απολάμβαναν τις παραπάνω ανέσεις. Μάλιστα στην κατοχή τους είχαν και κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούσαν.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τρεις συγγενής του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, ωστόσο δεν σχετίζονται με το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε πριν τρεις εβδομάδες ή τη βόμβα. Ειδικότερα προφυλακιστέοι έχουν κριθεί ο αδελφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του 39χρονου που βρίσκονταν στον ίδιο θάλαμο μετά την προφυλάκισή τους για υπόθεση ζωοκλοπής.

Αναφορικά με τους άλλους τέσσερις κρατούμενους. Πρόκειται για τον φερόμενο ως αρχηγό της μαφίας Χανίων, έναν ποινικό για υπόθεση εμπρησμού απορριμματοφόρων, έναν κατηγορούμενο για εμπλοκή σε διπλό επεισόδιο πυροβολισμών και απόπειρα φόνου σε βάρος του θείου του και έναν ποινικό για ζωοκλοπή.

Η μεταγωγή κρατουμένων

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής όταν κλιμάκια των ΕΚΑΜ εισέβαλαν στις φυλακές χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή των κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου».

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ για να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Ο λόγος της αιφνιδιαστικής επιχείρησης

Παρότι επίσημη ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί, πηγές αναφέρουν πως η απόφαση για την άμεση μεταγωγή συνδέεται με πρόσφατα συμβάντα που προκάλεσαν ανησυχία στη διοίκηση των φυλακών.

Σε προηγούμενη, αιφνιδιαστική έρευνα στα κελιά κρατουμένων που σχετίζονται με την υπόθεση των Βοριζίων, είχαν εντοπιστεί κινητά τηλέφωνα, φορτιστές και αυτοσχέδια μαχαίρια, γεγονός που φέρεται να είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές.

Η απόφαση να μετακινηθούν εκτός Κρήτης φαίνεται πως ελήφθη για λόγους ασφάλειας και αποτροπής περαιτέρω επεισοδίων, καθώς και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή ή επικοινωνία που θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους εντός του καταστήματος κράτησης.

