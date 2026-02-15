Καρναβάλι των Μικρών: ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ χιλιάδες παιδιά να «πλημμυρίζουν» το κέντρο στην Πάτρα

Πολύχρωμη γιορτή χαράς και φαντασίας σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, παρά τον βροχερό καιρό

15 Φεβ. 2026 11:04
Pelop News

Παρά τις καιρικές συνθήκες, ένα πολύχρωμο και ζωντανό ποτάμι χαράς ετοιμάζεται να κατακλύσει το κέντρο της Πάτρας σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, με την Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών να δίνει τον πιο φωτεινό τόνο στη φετινή διοργάνωση.

Περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές, μαζί με τους συνοδούς τους, κατανεμημένοι σε 100 ομάδες συμμετοχής, παίρνουν θέση εκκίνησης στην πλατεία Ομονοίας, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή αισιοδοξίας, φαντασίας και δημιουργικής έκφρασης.

Η διαδρομή της παρέλασης

Η παιδική καρναβαλική πομπή θα ακολουθήσει τη διαδρομή Γούναρη – Κορίνθου, κινούμενη περιμετρικά από το κάτω μέρος της πλατεία Γεωργίου Α΄, με κατάληξη και εξόδους από τις οδούς Ερμού και Αγίου Νικολάου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης, οι δρόμοι θα γεμίσουν χρώματα, στολές και παιδικά χαμόγελα, στέλνοντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα της φετινής καρναβαλικής περιόδου.

Μουσική, ρυθμός και καρναβαλική διάθεση

Τον ρυθμό θα δώσει η Δημοτική Μουσική, συνοδεύοντας τους μικρούς καρναβαλιστές σε κάθε τους βήμα, ενώ τη δική του ξεχωριστή πινελιά θα προσθέσει η αγαπημένη μασκότ του Πατρινού Καρναβαλιού, ο Τζίτζικας, ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους.

Η Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών επιβεβαιώνει και φέτος ότι η καρδιά του Πατρινού Καρναβαλιού χτυπά δυνατά μέσα από τα παιδιά, χαρίζοντας στην πόλη εικόνες χαράς, ελπίδας και ανεμελιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
