Καρναβάλι των Μικρών με πληρότητες 80%: «Ανάσα» από τα 20.000 παιδιά

Ποιος είπε ότι η Πάτρα δέχεται τουρίστες μόνο το τριήμερο της μεγάλης παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού; Το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος» δείχνει ότι η αχαϊκή πρωτεύουσα προσελκύει πολλούς επισκέπτες και το σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παρέλαση του Παιδικού Καρναβαλιού.

Ο εν λόγω θεσμός τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, με χιλιάδες μικρούς καρναβαλιστές να συμμετέχουν σε αυτήν την ξεχωριστή γιορτή και ενδεικτικό είναι ότι φέτος πάνω από 20.000 λιλιπούτιοι φίλοι του Καρναβαλιού θα ξεχυθούν στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τα ξενοδοχεία της Πάτρας -εκτός από το τριήμερο 21-23 Φεβρουαρίου, όπου οι πληρότητες έχουν ήδη φτάσει το 100%– κινούνται σε υψηλά επίπεδα και για το σαββατοκύριακο που διανύουμε, καθώς πολλοί έχουν κλείσει κατάλυμα από χθες, αλλά και για σήμερα το βράδυ.

Η «Π» μίλησε με τον πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρη Διαμαντόπουλο, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη ζήτηση για το σαββατοκύριακο του Παιδικού Καρναβαλιού, κυρίως από οικογένειες άλλων πόλεων. Στα ξενοδοχεία του κέντρου γνωρίζω ότι η μέση πληρότητα κινείται γύρω στο 75%, ενώ σχεδόν γεμάτα είναι και τα υπόλοιπα, με πολλούς επισκέπτες να είναι επαναλαμβανόμενοι και να έρχονται κάθε χρόνο. Αν και το γεγονός ότι φέτος το Καρναβάλι πέφτει Φεβρουάριο δεν βοηθάει ιδιαίτερα, εντούτοις η κίνηση τα δύο σαββατοκύριακα του μήνα ενισχύει σημαντικά τον τζίρο των καταλυμάτων. Επίσης, στις αρχές του μήνα είχαμε και μια έκθεση μοντελισμού στην πόλη που έφερε αρκετούς επισκέπτες στην πόλη».

Είναι ξεκάθαρο ότι τα δύο συνεχόμενα σαββατοκύριακα θα αποτελέσουν σημαντική τονωτική ένεση για την τοπική οικονομία της πόλης, καθώς, εκτός από τα ξενοδοχεία, θα κινηθούν αναλόγως και άλλοι κλάδοι, όπως η εστίαση, τα μέσα μεταφοράς, αλλά και η τοπική αγορά στα εμπορικά καταστήματα. Το σημαντικό, όμως, είναι να μπορεί η πόλη εκτός από τη μεγάλη γιορτή του Καρναβαλιού να διοργανώνει κάθε μήνα κι ένα σημαντικό event που θα προσελκύει επισκέπτες, οι οποίοι θα αυξάνουν τον τζίρο της Πάτρας σε πολλούς κλάδους.

