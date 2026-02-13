Καρναβάλι των Μικρών: Με το βλέμμα στον καιρό η Παρέλαση – Συγκρατημένη αισιοδοξία  

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Καρναβάλι των Μικρών, μία από τις πιο ζωντανές και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, με την παρέλαση της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων παιδιών και οικογενειών. Παρά τις ανησυχίες για την κακοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ελλάδα, τα νεότερα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό ένα μικρό «παράθυρο» βελτίωσης των καιρικών συνθηκών την ώρα της παρέλασης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, Παύλος Σκούρας μιλώντας στο pelop.gr, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι το ενδεχόμενο πρόσκαιρης βελτίωσης του καιρού την Κυριακή αποτελεί θετική ένδειξη, καθώς η διεξαγωγή της παρέλασης των παιδιών ήταν εξαρχής βασική προτεραιότητα για τους διοργανωτές.

Η μεγάλη γιορτή των μικρών καρναβαλιστών θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από την πλατεία Ομονοίας, με περίπου 20.000 παιδιά και συνοδούς, οργανωμένους σε περισσότερες από 100 ομάδες, να κατακλύζουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η διαδρομή θα ακολουθήσει τις οδούς Γούναρη και Κορίνθου, περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου Α΄, με ολοκλήρωση και εξόδους από Ερμού και Αγίου Νικολάου.

Στην παρέλαση συμμετέχουν σχολεία, παιδικοί σταθμοί, σύλλογοι, δομές δημιουργικής απασχόλησης και φορείς, ενώ έντονο είναι και το στοιχείο της δημιουργικότητας, της φαντασίας και του παιχνιδιού που χαρακτηρίζει διαχρονικά τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών, επτά από τα οποία εμφανίζονται φέτος για πρώτη φορά, αποτελώντας τη μεγαλύτερη παραγωγή αρμάτων των τελευταίων ετών. Το φετινό θεματικό πλαίσιο «Φυσικά για τα παιδιά μας» συνδυάζει την αποκριάτικη διάθεση με μηνύματα προστασίας του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης γύρω από τη φύση.

