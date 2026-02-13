Καρναβάλι των Μικρών: Με το βλέμμα στον καιρό η Παρέλαση – Συγκρατημένη αισιοδοξία  

Λίγα 24ωρα πριν την κορύφωση του Καρναβαλιού των Μικρών στην Πάτρα, η ανησυχία για τον καιρό παραμένει, ωστόσο οι τελευταίες μετεωρολογικές ενδείξεις αφήνουν ελπίδες ότι η μεγάλη παιδική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί χωρίς εμπόδια. Οι διοργανωτές εμφανίζονται προσεκτικά αισιόδοξοι.

Καρναβάλι των Μικρών: Με το βλέμμα στον καιρό η Παρέλαση – Συγκρατημένη αισιοδοξία  
13 Φεβ. 2026 11:54
Pelop News

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Καρναβάλι των Μικρών, μία από τις πιο ζωντανές και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, με την παρέλαση της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων παιδιών και οικογενειών. Παρά τις ανησυχίες για την κακοκαιρία που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ελλάδα, τα νεότερα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό ένα μικρό «παράθυρο» βελτίωσης των καιρικών συνθηκών την ώρα της παρέλασης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, Παύλος Σκούρας μιλώντας στο pelop.gr, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι το ενδεχόμενο πρόσκαιρης βελτίωσης του καιρού την Κυριακή αποτελεί θετική ένδειξη, καθώς η διεξαγωγή της παρέλασης των παιδιών ήταν εξαρχής βασική προτεραιότητα για τους διοργανωτές.

Η μεγάλη γιορτή των μικρών καρναβαλιστών θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από την πλατεία Ομονοίας, με περίπου 20.000 παιδιά και συνοδούς, οργανωμένους σε περισσότερες από 100 ομάδες, να κατακλύζουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η διαδρομή θα ακολουθήσει τις οδούς Γούναρη και Κορίνθου, περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου Α΄, με ολοκλήρωση και εξόδους από Ερμού και Αγίου Νικολάου.

Στην παρέλαση συμμετέχουν σχολεία, παιδικοί σταθμοί, σύλλογοι, δομές δημιουργικής απασχόλησης και φορείς, ενώ έντονο είναι και το στοιχείο της δημιουργικότητας, της φαντασίας και του παιχνιδιού που χαρακτηρίζει διαχρονικά τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών, επτά από τα οποία εμφανίζονται φέτος για πρώτη φορά, αποτελώντας τη μεγαλύτερη παραγωγή αρμάτων των τελευταίων ετών. Το φετινό θεματικό πλαίσιο «Φυσικά για τα παιδιά μας» συνδυάζει την αποκριάτικη διάθεση με μηνύματα προστασίας του περιβάλλοντος και ευαισθητοποίησης γύρω από τη φύση.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:28 Πάτρα: Στο εδώλιο γνωστός γυναικολόγος – Αναβιώνει το δράμα ζευγαριού για το θάνατο αγέννητου παιδιού
16:20 Παγκόσμια σφραγίδα στο βιολογικό ελαιόλαδο της «Bioilis»!
16:12 Η ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων επίκεντρο του εργαστήριου και της ενημερωτικής συνάντησης του έργου “CHERRY”
16:04 Το Εφετείο επανέφερε τη λογική: Η 15ετής δικαστική περιπέτεια και η μεγάλη ανατροπή για πατρινό κατασκευαστεί
15:56 Πάτρα: Κεντρική Καρναβαλούπολη στα Υψηλά Αλώνια το Σάββατο ΦΩΤΟ
15:48 Τρίκαλα: Προσαγωγή γιαγιάς που επιτέθηκε σε διευθυντή Γυμνασίου – Δεν της άρεσαν οι βαθμοί του εγγονού της
15:40 Το Επιμελητήριο Αχαΐας στις εκδηλώσεις του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα
15:32 Θάνατος Επστάιν: Ιατροδικαστής μιλά για «πιθανό στραγγαλισμό» και ζητά επανεξέταση
15:32 Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι
15:24 Πάτρα: Η ώρα του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Συλλήψεις για κύκλωμα απάτης 10 εκατ. ευρώ στο Λούβρο – Στο μικροσκόπιο και εργαζόμενοι του μουσείου
15:11 Υπόθεση Επσταϊν: Το Δημοκρατικό μήνυμα και η θλιβερή πραγματικότητα
15:08 Δυτική Αχαΐα: Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος καλωσόρισε τον νέο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Γ. Καλαντζόπουλο
15:00 Πολυπληθείς συγκεντρώσεις αγροτών: Ακηδεμόνευτος «Παναχαϊκός»
14:57 Κουτσούμπας από Σύνταγμα: «Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις»
14:53 Πρέβεζα: Η θάλασσα «κατέλαβε» το λιμάνι – Παγκάκια μισοβυθισμένα μετά την κακοκαιρία
14:46 Γιώργος Πιτσιλής: Ιππότης του Εθνικού Τάγματος Αξίας από τη Γαλλία – Διάκριση για τη διοικητική μεταρρύθμιση και τη συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας
14:45 Ολοκληρώθηκε στην Πάτρα η συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών του ευρωπαϊκού έργου WeSTEMEU
14:36 Φτάνουν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλείνουν δρόμοι στο Κέντρο – Πού αναμένονται προβλήματα
14:31 Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ