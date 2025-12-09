Καρναβαλικό Κομιτάτο: Και οι 7 ήταν υπέροχοι

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά τέσσερις θητείες στη θέση του προέδρου του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας μετράει πλέον ο Γιάννης Γιαννακόπουλος

Καρναβαλικό Κομιτάτο: Και οι 7 ήταν υπέροχοι
09 Δεκ. 2025 14:19
Pelop News

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στο «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ ΠΑΤΡΑΣ» για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Πρόεδρος στο Ιστορικό Σωματείο παραμένει για 4η (ρεκόρ) θητεία ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, πλαισιωμένος από το ιδρυτικό στέλεχος Ριάννα Παπαχρηστοπούλου, τους «παλιούς» Γιώργο Ρόδη, Γεωργία Τσούλου, Όλγα Σταυρουλοπούλου, Λυκούργο Σταυρουλόπουλο και τη νέα & ανερχόμενη Όλγα Γρηγοροπούλου.

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι “μπαρουτοκαπνισμένες” Βίκη Πολυμεροπούλου, Μαρία Μανωλοπούλου, Νεφεντίνα Μοσχόβου.

Στις προγραμματικές του δηλώσεις σύσσωμο το Δ.Σ. ανέφερε ότι «το Κομιτάτο ανακοινώνει ότι μετά τις εκλογές θα λειτουργήσει υπό νέα διεύθυνση. Την ίδια με την παλιά».

Αναμένουμε το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Σωματείου για το 2026, που εκτός από την καθιερωμένες Θεατρικές Παραστάσεις- θεσμό, θα περιλαμβάνει και κάποιες ακόμα ιδιαίτερες εκδηλώσεις.

Τις λεπτομέρειες μας τις αποκάλυψαν. Αλλά δεν σας τις λέμε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ