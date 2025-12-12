Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας: Επανεκλογή Γιαννακόπουλου, το νέο ΔΣ

Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ στο Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας, μετά την διεξαγωγή εκλογών.

Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας: Επανεκλογή Γιαννακόπουλου, το νέο ΔΣ
12 Δεκ. 2025 10:06
Pelop News

Εκλογές διεξήχθησαν στο «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας» για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Πρόεδρος στο Ιστορικό Σωματείο παραμένει για 4η θητεία ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, πλαισιωμένος από το ιδρυτικό στέλεχος Ριάννα Παπαχρηστοπούλου, τους «παλιούς» Γιώργο Ρόδη, Γεωργία Τσούλου, Όλγα Σταυρουλοπούλου, Λυκούργο Σταυρουλόπουλο και τη νέα και ανερχόμενη Όλγα Γρηγοροπούλου.

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι Βίκη Πολυμεροπούλου, Μαρία Μανωλοπούλου, Νεφεντίνα Μοσχόβου.

Στις προγραμματικές του δηλώσεις σύσσωμο το Δ.Σ. ανέφερε ότι «το Κομιτάτο ανακοινώνει ότι μετά τις εκλογές θα λειτουργήσει υπό νέα διεύθυνση. Την ίδια με την παλιά» Tο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Σωματείου για το 2026, που εκτός από την καθιερωμένες Θεατρικές Παραστάσεις- θεσμό, θα περιλαμβάνει και κάποιες ακόμα ιδιαίτερες εκδηλώσεις. Αλλά δεν σας τις λέμε».

 

