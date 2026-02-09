«Καρούμπαλο», «Κινέζος» και «Τσουβάλια»: Οι κωδικοί του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων

Με αυστηρή ιεραρχία, τεχνολογικό εξοπλισμό και ακόμη και κωδική γλώσσα δρούσε το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων που εξαρθρώθηκε πρόσφατα. Οι αποκαλύψεις φωτίζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας οργάνωσης με διεθνή δράση και μεγάλα οικονομικά οφέλη.

«Καρούμπαλο», «Κινέζος» και «Τσουβάλια»: Οι κωδικοί του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων
09 Φεβ. 2026 12:01
Αυστηρή δομή, επιχειρησιακό σχέδιο και εξελιγμένες μεθόδους απόκρυψης είχε αναπτύξει η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι αρχές εκτιμούν ότι η ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα από φόρους και δασμούς υπολογίζονται σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ.

Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018, με δύο αδέλφια να θεωρούνται οι βασικοί συντονιστές. Σύμφωνα με την έρευνα, δημιούργησαν παράνομα εργοστάσια σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, εξασφάλισαν αποθηκευτικούς χώρους, οχήματα μεταφοράς και δίκτυο συνεργατών για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων.

Συνολικά εντοπίστηκαν τρία πλήρως εξοπλισμένα εργοστάσια και έξι αποθήκες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων επεξεργάζονταν μεγάλες ποσότητες καπνού, παράγοντας καθημερινά σημαντικό αριθμό τσιγάρων που συσκευάζονταν με ψευδείς επωνυμίες γνωστών εταιρειών και διοχετεύονταν τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση κωδικής γλώσσας μεταξύ των μελών. Τα επιχειρησιακά οχήματα αποκαλούνταν «κινέζος» ή «πορτοκαλί», οι αστυνομικές δυνάμεις αναφέρονταν ως «καρούμπαλο», ενώ τους αχυρανθρώπους τούς χαρακτήριζαν «τσουβάλια». Παράλληλα, επώνυμες μάρκες καπνού αναφέρονταν με κωδικούς όπως «γαϊδούρια», «W» ή «d», πρακτική που στόχευε στη δυσκολότερη παρακολούθηση των επικοινωνιών τους.

Για να καλύπτουν τη δραστηριότητά τους χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, επιχειρήσεις-«βιτρίνα», ψεύτικες πινακίδες και τηλεφωνικές συνδέσεις σε ονόματα τρίτων, αλλάζοντας συχνά κάρτες SIM. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, χρησιμοποιούσαν ακόμη και drones για επιτήρηση των διαδρομών μεταφοράς, ώστε να αποφεύγουν ενδεχόμενο εντοπισμό.

Οι αρχηγοί της οργάνωσης φέρονται να είχαν αποκτήσει πολυτελή ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ εξετάζεται και πιθανή διακίνηση χρημάτων μέσω νόμιμης ναυτιλιακής εταιρείας. Έχουν εντοπιστεί επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό.

Κατά τις έρευνες σε εγκαταστάσεις και κατοικίες κατασχέθηκαν περισσότερα από 14 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, πάνω από 20 τόνοι καπνού, μεγάλα χρηματικά ποσά, όπλα, τεχνολογικός εξοπλισμός, οχήματα και πολυτελή αντικείμενα, καθώς και υλικά παραγωγής και συσκευασίας.

Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση ελληνικών αρχών με τη συνεργασία της Europol και αρχών του εξωτερικού. Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, ξέπλυμα χρήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

