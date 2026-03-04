Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot

Στην Κάρπαθο κατέπλευσε σήμερα (4/3/2026) Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση της αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο

H μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους και τις επιθέσεις που έγιναν σε βάρος της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει διατεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



