Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot

H μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ

04 Μαρ. 2026 18:43
Pelop News

Στην Κάρπαθο κατέπλευσε σήμερα (4/3/2026) Αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και ακολούθησε η αποβίβαση της αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο

H μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους και τις επιθέσεις που έγιναν σε βάρος της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει διατεθεί στη Σαουδική Αραβία.

