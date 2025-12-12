Καρπενήσι: Γιορτές σε αλπικό τοπίο

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας κορυφαίος ορεινός προορισμός, που συγκαταλέγεται στους ιδανικούς για τα Χριστούγεννα.

Ο λόγος για το Καρπενήσι που η φύση και οι άνθρωποι μοιάζει σαν να το σχεδίασαν ειδικά για ταξίδι στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Μόλις φτάνεις στο Καρπενήσι, το πρώτο σημείο όπου θα περπατήσετε είναι η πλατεία Μάρκου Μπότσαρη, σε υψόμετρο 960 μέτρα. Είναι επενδυμένη με μεγάλες μαρμάρινες ψηφίδες που σχηματίζουν εφαπτόμενους κύκλους στους οποίους αναγράφονται παλιοί δήμοι του νομού. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα γύρω της για να δείτε τα μνημεία, τους ανδριάντες του Κατσαντώνη και του Μάρκου Μπότσαρη, την παλιά εκκλησία της Αγίας Τριάδας με το καμπαναριό (1645), τη βρύση με τα πλατάνια.

Στη κεντρική οδό Ζηνοπούλου με τα στενά πεζοδρόμια θα καθίσετε για καφέ και γλυκό. Εκεί θα βρείτε και πολλά άλλα -μεταξύ των οποίων καταστήματα εξοπλισμού σκι και παντοπωλεία με τοπικά προϊόντα. Από έναν ωραίο πεζόδρομο θα φτάσετε στο παλαιότερο κτίριο της πόλης, το σπίτι του παππού του Κωνσταντίνου Τσάτσου που καταγόταν από εδώ – εξ ου και η βρύση της Τσάτσαινας δίπλα του. Ιδανική βόλτα για τα παιδιά είναι προς την πλατεία Κατσαντώνη πάνω από τον χείμαρρο Κλαρωτό και το ωραίο πάρκο Παύλου Μπακογιάννη.

Επίσης, στις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου στο Βελούχι, οικογένειες και παρέες απολαμβάνουν το χιόνι και τα τοπία γύρω που κόβουν την ανάσα. Στη μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας, οι επισκέπτες καταφθάνουν κατά δεκάδες απολαμβάνοντας τη διαδρομή μέσα στην κοιλάδα του Καρπενισιώτη, μια από τις ωραιότερες στην ορεινή Ελλάδα. Στους Κορυσχάδες, οι περιπατητές απολαμβάνουν τη βόλτα στα καλντερίμια με τα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σπίτια. Στους παραδοσιακούς ξενώνες οι φιλοξενούμενοι χαίρονται τη ζεστή ατμόσφαιρα στα στολισμένα σαλόνια και τις μικρές πολυτέλειες που κάνουν τις χριστουγεννιάτικες στιγμές ξεχωριστές. Στο Κεφαλόβρυσο τα παιδιά παίζουν κάτω από τα πλατάνια κοντά στο ξύλινο γεφυράκι που ενώνει τις όχθες του ποταμού.

