Καρπενήσι: Τοπία που κόβουν την ανάσα, τι πρέπει να δείτε
23 Σεπ. 2025 10:30
Η σημερινή μας επιλογή είναι το Καρπενήσι, το οποίο είναι μια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους, που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, πόσω μάλλον τέτοια εποχή με τα φθινοπωρινά χρώματα στο απόγειό τους.
Εδώ, τα βουνά δεν τελειώνουν ποτέ. Σπάνια τοπία της χώρας που σου κόβουν την ανάσα από την ομορφιά. Χείμαρροι που χύνονται στα ποτάμια βουίζοντας, αιωνόβια έλατα αγκαλιά με τις καστανιές σε ατέλειωτα δάση.
Τα φιδογυριστά δρομάκια, τα καλντερίμια, με τα μαγαζάκια που ζωντανεύουν τον τόπο, σε οδηγούν σε ταβερνάκια ή μέρη για να αγοράσεις λούζα, λουκάνικο, σαλάμι αέρος, κριθαράκι, χυλοπίτες τσουκνίδας, μαρμελάδες, χειροποίητα γλυκά του κουταλιού, ντόπια λικέρ και άλλες νοστιμιές.
Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι εδώ, σε αυτό τον τόπο, θα απολαύσετε τα πιο οργανωμένα και καταπληκτικά ράφτινγκ, κανό-καγιάκ, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διαδρομές off road με 4Χ4, πεζοπορία, αναρρίχηση, ορειβασία, διάσχιση φαραγγιών και άλλα τέτοια εναλλακτικά.
Μοναδικές εξορμήσεις στη φύση, με χωμάτινες διαδρομές μέσα στα έλατα, αλλά και σπάνιοι ελικοειδείς χωματόδρομοι για τους λάτρεις της τετρακίνησης, ιππασία στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη, σκι στο άγριο Βελούχι και κανό-καγιάκ στη λίμνη των Κρεμαστών, είναι μερικές από τις συγκινήσεις που μπορείτε να ζήσετε στη περιοχή του Καρπενησίου.
Επιλέξτε συναρπαστικές διαδρομές -μονοπάτια όπως αυτά που συνδέουν τον Αγιο Νικόλαο με το Κεφαλόβρυσο, το Κλαυσί και τις Κορυσχάδες.
Ενδιαφέρουσα επιλογή είναι το μονοπάτι που ξεκινά από την Ανιάδα και φθάνει έως το Μεγάλο Χωριό και συνεχίζει από το Μεγάλο Χωριό έως το Παλιό Μικρό Χωριό.

Στα συν η Ιερά Μονή Προυσού η οποία βρίσκεται 31 χιλιόμετρα νότια του Καρπενησίου, 2 χιλιόμετρα από το ομώνυμο χωριό και αποτελεί πνευματικό και προσκυνηματικό κέντρο ολόκληρης της περιοχής.
Είναι χτισμένη σε απόκρημνη, βραχώδη περιοχή μεταξύ των βουνών Χελιδώνα, Καλιακούδα και της οροσειράς του Παναιτωλικού.
