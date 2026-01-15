Καρπέτας: Σε παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης η Δυτική Ελλάδα

Σοβαρές αιχμές για την πορεία του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα διατυπώνει ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», Κώστας Καρπέτας, σχολιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως σημειώνει, τα επίσημα δεδομένα «δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνειών», καθώς, παρά την οριακή αύξηση 5,3% στις επισκέψεις σε σχέση με το 2024, η πραγματική εικόνα του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα είναι αρνητική. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις κατέγραψαν πτώση 17,37% μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Καρπέτα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική σε βάθος χρόνου, καθώς από το 2019 έως το 2025 η Δυτική Ελλάδα έχει χάσει πάνω από το 40% των διανυκτερεύσεών της, την ώρα που το σύνολο της χώρας εμφανίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης.

«Η περιοχή είναι εγκλωβισμένη σε μια παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης: περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερες διανυκτερεύσεις και πολύ χαμηλότερα έσοδα», τονίζει, κάνοντας λόγο για έναν τουρισμό χαμηλής ποιότητας και μικρής διάρκειας, χωρίς στρατηγική, στόχευση και σχέδιο.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στην Περιφερειακή Αρχή, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται σε επικοινωνιακά αφηγήματα περί «νέου τουριστικού μοντέλου», εκθέσεων και branding, την ώρα που άλλες Περιφέρειες επιστρέφουν στα επίπεδα του 2019 και η Δυτική Ελλάδα απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Ο επικεφαλής της παράταξης αποδίδει την απόκλιση αυτή στην απουσία συνεκτικής τουριστικής πολιτικής, στην έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού και στην αδυναμία κατανόησης των αλλαγών στον διεθνή τουρισμό.

«Ο τουρισμός δεν σώζεται με αποσπασματικές δράσεις και φωτογραφίες. Χρειάζεται σχέδιο, στόχους, αξιολόγηση και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματίες», καταλήγει, προειδοποιώντας ότι αν δεν αλλάξει άμεσα κατεύθυνση η Περιφέρεια, η Δυτική Ελλάδα κινδυνεύει να παγιωθεί ως ουραγός στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

