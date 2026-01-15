Καρπέτας: Σε παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης η Δυτική Ελλάδα

Για βαθιά και διαρκή κρίση στον τουρισμό της Δυτικής Ελλάδας κάνει λόγο ο Κώστας Καρπέτας, επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ασκώντας σκληρή κριτική στην περιφερειακή πολιτική.

Καρπέτας: Σε παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης η Δυτική Ελλάδα
15 Ιαν. 2026 12:12
Pelop News

Σοβαρές αιχμές για την πορεία του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα διατυπώνει ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», Κώστας Καρπέτας, σχολιάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως σημειώνει, τα επίσημα δεδομένα «δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνειών», καθώς, παρά την οριακή αύξηση 5,3% στις επισκέψεις σε σχέση με το 2024, η πραγματική εικόνα του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα είναι αρνητική. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις κατέγραψαν πτώση 17,37% μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Καρπέτα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική σε βάθος χρόνου, καθώς από το 2019 έως το 2025 η Δυτική Ελλάδα έχει χάσει πάνω από το 40% των διανυκτερεύσεών της, την ώρα που το σύνολο της χώρας εμφανίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης.

«Η περιοχή είναι εγκλωβισμένη σε μια παγίδα φθίνουσας τουριστικής απόδοσης: περισσότεροι επισκέπτες, λιγότερες διανυκτερεύσεις και πολύ χαμηλότερα έσοδα», τονίζει, κάνοντας λόγο για έναν τουρισμό χαμηλής ποιότητας και μικρής διάρκειας, χωρίς στρατηγική, στόχευση και σχέδιο.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στην Περιφερειακή Αρχή, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται σε επικοινωνιακά αφηγήματα περί «νέου τουριστικού μοντέλου», εκθέσεων και branding, την ώρα που άλλες Περιφέρειες επιστρέφουν στα επίπεδα του 2019 και η Δυτική Ελλάδα απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Ο επικεφαλής της παράταξης αποδίδει την απόκλιση αυτή στην απουσία συνεκτικής τουριστικής πολιτικής, στην έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού και στην αδυναμία κατανόησης των αλλαγών στον διεθνή τουρισμό.

«Ο τουρισμός δεν σώζεται με αποσπασματικές δράσεις και φωτογραφίες. Χρειάζεται σχέδιο, στόχους, αξιολόγηση και ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τους επαγγελματίες», καταλήγει, προειδοποιώντας ότι αν δεν αλλάξει άμεσα κατεύθυνση η Περιφέρεια, η Δυτική Ελλάδα κινδυνεύει να παγιωθεί ως ουραγός στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ