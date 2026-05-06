Μικρότερη έκταση πήραν το 2025 τα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που περιλαμβάνονται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η μείωση έφτασε το 9% σε σχέση με το 2024, δείχνοντας ότι τα μέτρα πρόληψης, η καλύτερη συνεργασία των φορέων και η ενημέρωση των χρηστών έχουν αρχίσει να περιορίζουν μέρος των κινδύνων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η βελτίωση στον δείκτη που μετρά την αναλογία των συναλλαγών απάτης προς το σύνολο των συναλλαγών. Το λεγόμενο Fraud-to-Transaction ratio, σε όρους αριθμού συναλλαγών, μειώθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 0,013%.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το 2025 αντιστοιχούσε μία συναλλαγή απάτης ανά 7.600 συναλλαγές με κάρτες πληρωμών.

Στα 22,6 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών απάτης

Σε απόλυτους αριθμούς, η αξία των συναλλαγών απάτης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2024, φτάνοντας τα 22,6 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα όμως αλλάζει όταν το ποσό αυτό συγκρίνεται με τη συνολική αξία των συναλλαγών, η οποία αυξήθηκε στα 120 δισ. ευρώ το 2025, από 112 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Έτσι, η αναλογία της αξίας των συναλλαγών απάτης προς τη συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στο 0,019%.

Με απλά λόγια, αντιστοιχούσε 1 ευρώ απάτης ανά 5.300 ευρώ συναλλαγών το 2025, όταν το 2024 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1 ευρώ απάτης ανά 4.900 ευρώ συναλλαγών.

Τι βοήθησε στη μείωση των περιστατικών

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στη μείωση των περιστατικών συνέβαλαν αρκετοί παράγοντες.

Καθοριστικό ρόλο είχαν οι πιο εξελιγμένες πρακτικές πρόληψης της απάτης που υιοθετούν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

Σημαντική ήταν επίσης η συνεργασία τους με εθνικούς και ξένους φορείς για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε διαφορετικές μορφές απάτης.

Παράλληλα, η συνεχής ενημέρωση των χρηστών για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και για τις νέες μορφές απάτης φαίνεται πως λειτούργησε υποστηρικτικά.

Οι υποθέσεις που ξεχώρισαν

Η έκθεση αναφέρεται ενδεικτικά σε κινήσεις και παρεμβάσεις που συνέβαλαν στη συνολική εικόνα περιορισμού της απάτης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εξάρθρωση, από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εγκληματικών οργανώσεων που φέρονται να διέπρατταν απάτες με πρόσχημα επενδύσεις, γνωστές ως Investment Frauds.

Αναφέρεται επίσης η προειδοποίηση της ΑΑΔΕ για παραπλανητικά SMS, μέσω των οποίων πολίτες λάμβαναν μηνύματα για δήθεν χορήγηση επιδότησης πρόνοιας, με φερόμενο αποστολέα την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Επιπλέον, επισημαίνεται η άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τηλεφωνικών κλήσεων απάτης με τη μέθοδο Caller ID Spoofing, μέσα από συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Πού μειώθηκαν περισσότερο οι απάτες

Η μείωση των περιστατικών απάτης καταγράφηκε σε όλους τους βασικούς τύπους συναλλαγών με κάρτες.

Στις συναλλαγές σε POS, ο αριθμός των περιστατικών μειώθηκε κατά 21% σε σχέση με το 2024. Στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας, δηλαδή στις Card not present συναλλαγές, η μείωση ήταν 7%.

Στις συναλλαγές μέσω ATM, τα περιστατικά απάτης περιορίστηκαν κατά 6%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στην αξία των συναλλαγών απάτης, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στα POS, όπου η αξία υποχώρησε κατά 28%. Στα ATM η μείωση ήταν οριακή, στο 2%.

Αντίθετα, στις εξ αποστάσεως συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας η αξία των συναλλαγών απάτης αυξήθηκε κατά 4%.

Η εικόνα στα POS και οι χαμένες ή κλεμμένες κάρτες

Στις συναλλαγές μέσω POS, η υποχώρηση των περιστατικών συνδέεται κυρίως με τον περιορισμό της απάτης από μη νόμιμες συναλλαγές με χαμένες ή κλεμμένες κάρτες, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η αξία των συναλλαγών απάτης με χρήση χαμένης ή κλεμμένης κάρτας σε POS μειώθηκε κατά 17%, στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των συγκεκριμένων συναλλαγών απάτης υποχώρησε κατά 19%.

Οι διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν το βασικό πεδίο κινδύνου

Παρά τη συνολική βελτίωση, οι εξ αποστάσεως συναλλαγές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών στις Card not present συναλλαγές αφορά πληρωμές μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, το 98% της αξίας και το 99% του αριθμού των περιστατικών απάτης σε αυτή την κατηγορία συνδέεται με διαδικτυακές συναλλαγές.

Τα περιστατικά αυτά εξακολουθούν να αφορούν κυρίως συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού, δείχνοντας ότι, παρά την πρόοδο στα συστήματα πρόληψης, οι online πληρωμές παραμένουν το πιο ευάλωτο πεδίο για τους χρήστες καρτών.

