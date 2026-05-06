Καύσιμα: Νέο σοκ στην αντλία με τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ

Νέα πίεση στην αγορά και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλεί η άνοδος στα καύσιμα, με την απλή αμόλυβδη να παραμένει σταθερά πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο στις αρχές Μαΐου.

Οι αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν έχουν περάσει πλέον στις τιμές της αντλίας, αυξάνοντας το κόστος για νοικοκυριά, επαγγελματίες, μεταφορές και επιχειρήσεις. Η εικόνα σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου δείχνει πόσο γρήγορα άλλαξε το τοπίο στην αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης στις 28 Φεβρουαρίου ήταν στα 1,752 ευρώ ανά λίτρο. Στις 5 Μαΐου είχε φτάσει στα 2,087 ευρώ ανά λίτρο.

Η αύξηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,1%, κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι οι οδηγοί πληρώνουν πλέον τη βενζίνη περίπου 35 λεπτά ακριβότερα στο λίτρο σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Πόσο ακριβότερο έγινε το γέμισμα

Η επιβάρυνση γίνεται ακόμη πιο αισθητή όταν μεταφράζεται στο κόστος γεμίσματος ενός ρεζερβουάρ.

Ανάλογα με τον κινητήρα και τον τύπο του αυτοκινήτου, το επιπλέον ποσό που χρειάζεται να πληρώσει ένας οδηγός για να γεμίσει το όχημά του μπορεί να ξεπερνά τα 15 έως 20 ευρώ.

Η αύξηση αυτή δεν αφορά μόνο τις καθημερινές μετακινήσεις. Επηρεάζει άμεσα επαγγελματίες, εταιρείες διανομών, μεταφορικές επιχειρήσεις και συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το καύσιμο αποτελεί βασικό παράγοντα κόστους.

Άνοδος και στο ντίζελ κίνησης

Αυξημένη είναι και η τιμή στο ντίζελ κίνησης, αν και η επιβάρυνση εμφανίζεται πιο περιορισμένη λόγω της επιδότησης στην αντλία.

Στις 28 Φεβρουαρίου, η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης διαμορφωνόταν στα 1,568 ευρώ ανά λίτρο. Στις 5 Μαΐου βρισκόταν στα 1,880 ευρώ ανά λίτρο.

Η ποσοστιαία αύξηση φτάνει το 16,6%, ωστόσο η άνοδος έχει συγκρατηθεί σε έναν βαθμό από την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο.

Πάνω από 400 εκατ. ευρώ το πρόσθετο κόστος

Η επιβάρυνση από τις αυξήσεις στα καύσιμα δεν μένει μόνο στην αντλία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το πρόσθετο κόστος που έχουν επωμιστεί οι Έλληνες καταναλωτές μέσα σε διάστημα δύο μηνών ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αποτυπώνει τη συνολική πίεση που προκαλεί η άνοδος των τιμών, καθώς η βενζίνη και το ντίζελ επηρεάζουν όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και διάθεσης προϊόντων.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το 60% έως 70% της τελικής τιμής της βενζίνης στην αντλία αφορά φόρους και επιβαρύνσεις. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις ακριβότερες αγορές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε υψηλές θέσεις διεθνώς ως προς το κόστος λιανικής.

Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα

Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να ακολουθήσουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις, εάν δεν ληφθούν μέτρα ανάσχεσης.

Η παρατεταμένη άνοδος των καυσίμων δημιουργεί νέο πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο, καθώς αυξάνει το μεταφορικό κόστος για επιχειρήσεις και logistics.

Η πίεση αυτή μπορεί να περάσει στις τιμές βασικών αγαθών, να επιβαρύνει την αγορά τροφίμων και υπηρεσιών και να τροφοδοτήσει νέο πληθωριστικό κύμα.

Στο τραπέζι Fuel Pass και επιδότηση στο ντίζελ

Μπροστά στη νέα άνοδο των τιμών, η παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης εξετάζεται εκ νέου από το οικονομικό επιτελείο και για το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται η αξιοποίηση του τελευταίου διαθέσιμου «κουμπαρά», ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση θα κριθεί από την πορεία των διεθνών τιμών, τη διάρκεια των αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και το μέγεθος της πίεσης που θα συνεχίσουν να δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα καύσιμα.

