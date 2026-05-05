Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καθώς η αναταραχή που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει την ενεργειακή αγορά και να ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την προσφορά.

Μετά την εκτόξευση του Μαρτίου, όταν οι τιμές ξεπέρασαν τα 60 ευρώ ανά κιλοβατώρα λόγω των επιπτώσεων της σύγκρουσης, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες κοντά στα 50 ευρώ.

Στη σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ολλανδίας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον επόμενο μήνα διαπραγματεύονται στα 48 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 1%.

Η σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα δείχνει ότι η αγορά δεν βρίσκεται πλέον στη φάση του απότομου σοκ του Μαρτίου, αλλά εξακολουθεί να τιμολογεί τον γεωπολιτικό κίνδυνο και την πιθανότητα νέων διαταραχών στην τροφοδοσία.

Η κρίση στο Ιράν κρατά την αγορά σε ένταση

Οι συνεχείς αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν οδήγησαν σε απότομη άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, με το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς να ξεπερνά τον Μάρτιο τα 60 ευρώ.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα πλήγματα στο ενεργειακό συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα επεξεργασίας φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η σημασία του Ras Laffan για την αγορά LNG είναι μεγάλη, καθώς τυχόν διαταραχές σε τέτοιες υποδομές επηρεάζουν άμεσα τις εκτιμήσεις για τη διαθεσιμότητα φορτίων και ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Για την Ευρώπη, που εξακολουθεί να στηρίζεται σε εισαγωγές LNG για να καλύψει σημαντικό μέρος των αναγκών της, κάθε ένταση σε κρίσιμες ενεργειακές διαδρομές ή υποδομές μεταφράζεται γρήγορα σε πίεση στις τιμές.

Κερδισμένη η Ρωσία από την ενεργειακή αναταραχή

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ρωσία εμφανίζεται ως ένας από τους μεγάλους κερδισμένους της αναταραχής στην αγορά φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι ρωσικές εξαγωγές φυσικού αερίου τον Απρίλιο του 2026 αυξήθηκαν κατά 13,2%, δηλαδή κατά 2,92 εκατομμύρια τόνους, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,6%, στοιχείο που δείχνει ότι η ενίσχυση δεν περιορίζεται σε έναν μόνο μήνα.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγής από έργα στην Αρκτική, αλλά και στη στρατηγική στροφή της Ρωσίας προς αγορές εκτός Δύσης.

Η δύσκολη απεξάρτηση της Ευρώπης

Παρά τις προσπάθειες περιορισμού της εξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια μετά το 2022, η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά LNG, έστω και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η πλήρης ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης παραμένει δύσκολη, ιδιαίτερα σε περιόδους διεθνούς αναστάτωσης και αυξημένης ζήτησης.

Η ευρωπαϊκή αγορά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πιέσεις: από τη μία, την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας και, από την άλλη, την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Όσο οι τιμές παραμένουν υψηλές και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επιμένουν, οι εισαγωγές LNG αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι ΗΠΑ κρατούν υψηλή παραγωγή, αλλά με πιέσεις στις τιμές

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παραγωγή φυσικού αερίου παραμένει υψηλή, όμως οι τιμές δέχονται πιέσεις λόγω επαρκών αποθεμάτων και περιορισμών στις υποδομές εξαγωγών.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής ζήτηση για φυσικό αέριο αυξάνεται, καθώς οι ανάγκες κατανάλωσης παραμένουν ισχυρές σε πολλές αγορές.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον: η παγκόσμια προσφορά δεν έχει εξαφανιστεί, όμως η δυνατότητα μεταφοράς, η γεωπολιτική ασφάλεια και οι υποδομές καθορίζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό την τελική τιμή.

Για την Ευρώπη, το φυσικό αέριο παραμένει ευάλωτο σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η κρίση στο Ιράν, τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η αυξημένη διεθνής ζήτηση διατηρούν την αγορά σε κατάσταση επιφυλακής, ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση από τα υψηλά του Μαρτίου.

