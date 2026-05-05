Πιερρακάκης από Eurogroup: «Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη»

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας εισέρχεται η Ευρωζώνη, με τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, να προειδοποιεί για την ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στα «δυσμενή σενάρια» που γεννά η διεθνής συγκυρία. Μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες, ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «στασιμοπληθωριστική τάση», καθώς οι προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα κάτω και οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό προς τα πάνω.

Ο πρόεδρος του Eurogroup έκανε ειδική αναφορά στην κρίσιμη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στην περιοχή θα επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα, πλήττοντας κυρίως τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί, ο κ. Πιερρακάκης ήταν σαφής: τα μέτρα στήριξης οφείλουν να είναι «προσωρινά και στοχευμένα». Επικαλούμενος στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), υπογράμμισε ότι τα μη στοχευμένα μέτρα ωφελούν τελικά τα υψηλότερα εισοδήματα.

«Περίπου το 70% του κόστους των μέτρων του 2022 είτε δεν ήταν στοχευμένα είτε στρέβλωσαν τις τιμές. Αυτό είναι ένα μάθημα πολιτικής που επιβεβαιώνει τη γραμμή μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στασιμοπληθωρισμός και ενεργειακή πίεση

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις, επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη βιώνει ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού». Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αγγίζει το 3% .

Οι τιμές ενέργειας έχουν εκτιναχθεί κατά 10,9% σε ετήσια βάση.

Το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 125 δολάρια το βαρέλι λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Παρά τη ζοφερή εικόνα, ο κ. Ντομπρόβσκις εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν τους κραδασμούς σε σχέση με το 2022, χάρη στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Προειδοποιήσεις για τις αγορές

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του ESM, Πιερ Γκραμένια, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την «υπερβολική αισιοδοξία» των αγορών. Σημείωσε ότι τα spreads των κρατικών ομολόγων παρουσιάζουν διεύρυνση και προειδοποίησε ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας σύγκρουσης θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από τις ίδιες τις εχθροπραξίες, περιορίζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια των κρατών-μελών.

