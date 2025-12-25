Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από τον γυμνισμό με τον Φώτη Σεργουλόπουλο στην ημίγυμνη σκηνή του «Οιδίποδα» ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Πρωίαν σε είδον βρέθηκε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ημίγυμνη εμφάνισή της στην παράσταση «Οιδίποδας» και στη δυσκολία που ένιωσε αντιμετωπίζοντας το σώμα της σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, σχολιάζοντας τη σκηνή, της είπε χαρακτηριστικά: «Σε είδα στο θέατρο που είσαι σχεδόν γυμνή και λέω… μπορεί και το κάνει αυτό τώρα», θυμίζοντας παράλληλα την περίοδο που οι δυο τους είχαν επαφή με τον γυμνισμό.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη απάντησε με ειλικρίνεια ότι η συγκεκριμένη σκηνή δεν της ήταν εύκολη. «Εμφανίζομαι με τα εσώρουχα σε μια κομβική στιγμή του έργου. Ήξερα ότι έπρεπε να υπάρχει αυτή η σκηνή», ανέφερε, εξηγώντας πως παλαιότερα ήταν πολύ πιο συμφιλιωμένη με το σώμα της.

Στη συζήτηση μπήκαν και προσωπικές αναμνήσεις, με τον Φώτη Σεργουλόπουλο να θυμάται την εποχή που γυμνώνονταν σε παραλίες, και την ηθοποιό να σχολιάζει πως τότε «ήταν ταμπού να φοράς μαγιό».

Η ίδια τόνισε ότι στο παρελθόν δεν είχε καμία ανασφάλεια με τη γύμνια στη σκηνή. «Έλεγα πως το σώμα μου, το δέρμα μου είναι το κοστούμι του ρόλου», σημείωσε. Σήμερα, όπως παραδέχτηκε, η σκέψη είναι διαφορετική: «Έλεγα εντάξει, έχεις μεγαλώσει, δεν έχεις πια εκείνο το σώμα, αλλά ελπίζω να βλέπουν την υποκριτική κατάσταση του ρόλου, το πώς παίζω, και να μην ασχολούνται με το πώς είναι πια το σώμα μου».





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



