Καρυστιανού: Επιστρέφω απογοητευμένη από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ασφάλεια στα τρένα

Την έντονη απογοήτευσή της για όσα συζητήθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολομέλειας του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, που πραγματοποιήθηκε μετά τις σιδηροδρομικές τραγωδίες στα Τέμπη και στην Ισπανία, εξέφρασε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Πάμε και όπου βγει μέχρι το 2027 και μετά βλέπουμε…

Με μεγάλη απογοήτευση επιστρέφω σήμερα από το Στρασβούργο, όπου συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η ασφάλεια των τρένων στην Ευρώπη, μετά τις τραγωδίες στα Τέμπη και στην Ισπανία .

Άκουσα για άλλη μια φορά τον Επίτροπο Μεταφορών κ. Τζιτζικώστα να μοιράζει διεκπεραιωτικές υποσχέσεις ότι θα επιληφθεί ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοια τραγωδία. Μάλιστα πρότεινε αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του ERA και περισσότερους ελέγχους, μετά το 2ο εξάμηνο του 2026! Μέχρι τότε κυκλοφορούμε με δική μας ευθύνη. Δηλαδή, όπως μας είπε ο ΠΘ: Μετά το 2027, τα τρένα θα είναι ασφαλή!

Και όπως πάντα για τις ευθύνες του ERA, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και της DG MOVE, της οποίας είναι Επίτροπος, τσιμουδιά! Προσχηματικά μάλιστα, ανέφερε ότι λίγο αφότου ανέλαβε καθήκοντα Επιτρόπου, κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει της Ελλάδας, για περιορισμένες βέβαια παραβάσεις.

Άρα μια κολοβή κίνηση για τα μάτια του κόσμου και για να καλύψει τα νώτα του! Επιμελώς δε, αποσιώπησε ότι στη συνέχεια, αυτή η ΜΟΝΗ διαδικασία “σέρνεται” με πρόσχημα την εφαρμογή Action Plan που σαφώς ξανά χρηματοδότησαν με αβέβαιη έκβαση οι Ευρωπαίοι Πολίτες. Και έτσι δύο χρόνια μετά ΔΕΝ διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των τρένων, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία.

Στο τέλος της 5 λεπτής ομιλίας του βέβαια, τόλμησε να μιλήσει για ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ!!

Ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτή η συγκάλυψη δεν υπήρχε περίπτωση να είχε συμβεί αν ήταν στην θέση του Επίτροπου Μεταφορών εκπρόσωπος άλλου Κράτους Μέλους, και όχι η Ελλάδα, όπως φρόντισε η Κυβέρνηση με τη συναίνεση της Ευρώπης. Η επιλογή του κ. Τζιτζικώστα απέδειξε με το παραπάνω πως το μπάζωμα καλά κρατεί και στην Ευρώπη.

Αιδώς!»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



