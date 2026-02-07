Καρυστιανού για το ναυάγιο στη Χίο: Διευκρινίσεις για τις «παράνομες εισβολές» και αιχμές για διαστρέβλωση δηλώσεων

Νέα τοποθέτηση έκανε η Μαρία Καρυστιανού μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά της στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο. Με ανάρτησή της διευκρινίζει τη χρήση συγκεκριμένων εκφράσεων και απαντά στις επικρίσεις.

Καρυστιανού για το ναυάγιο στη Χίο: Διευκρινίσεις για τις «παράνομες εισβολές» και αιχμές για διαστρέβλωση δηλώσεων
07 Φεβ. 2026 17:36
Pelop News

Με νέα δημόσια παρέμβαση επανήλθε η Μαρία Καρυστιανού σχετικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενη ανακοίνωσή της για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο, ιδίως ως προς τη χρήση του όρου «παράνομες εισβολές».

Η ίδια διευκρίνισε ότι η αναφορά της δεν αφορούσε ανθρώπους αλλά οργανωμένες ενέργειες διακινητών, σημειώνοντας ότι -όπως υποστηρίζει- υπήρξε διαστρέβλωση των λεγομένων της με στόχο να της αποδοθούν θέσεις που δεν εκφράζει.

Όπως ανέφερε, «η λέξη εισβολή μετατράπηκε σε… εισβολείς», αφήνοντας αιχμές για σκόπιμη παρερμηνεία, ενώ υποστήριξε ότι μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του πολιτικού της κινήματος οι δηλώσεις της αντιμετωπίζονται με αυξημένη κριτική και, κατά την ίδια, αλλοιώνονται.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να σιωπήσει, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία περί απανθρωπιάς. Υπογράμμισε ότι ως παιδίατρος παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της ζωής, ιδιαίτερα των παιδιών, και σημείωσε ότι οι άνθρωποι που χάθηκαν στο ναυάγιο αποτελούν ανθρώπινες απώλειες που δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία.

Στην ίδια ανάρτηση, επέκρινε τη μεταναστευτική πολιτική σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, κάνοντας λόγο για μετατροπή της Ελλάδας σε χώρο συγκέντρωσης μεταναστευτικών ροών και κατηγορώντας πολιτικές και οικονομικές ελίτ για υποκρισία ως προς τη διαχείριση του ζητήματος.

Η παρέμβασή της έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημόσιας συζήτησης για το μεταναστευτικό και τη διαχείριση τραγικών περιστατικών όπως το πρόσφατο ναυάγιο, που συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

