Κάρυστος: Εντυπωσίασε η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου – Οι έφιπποι που έκλεψαν την παράσταση ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσίασαν και φέτος οι έφιπποι του Ιππικού Συλλόγου «Φίλιπποι» – Η πόλη γιόρτασε με τιμή και υπερηφάνεια την εθνική επέτειο.

28 Οκτ. 2025 11:53
Pelop News

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, πραγματοποιήθηκε στην Κάρυστο η παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, προσελκύοντας πλήθος κόσμου στον παραλιακό δρόμο της πόλης. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες χειροκρότησαν θερμά μαθητές, συλλόγους και στρατιωτικά τμήματα που τίμησαν τους ήρωες του ’40.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με τη δοξολογία που τελέστηκε με κάθε επισημότητα και κατάνυξη, ακολουθούμενη από την κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των πεσόντων της εθνικής αντίστασης.

Η παρέλαση, που αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την πόλη, συγκέντρωσε πλήθος κατοίκων και επισκεπτών που γέμισαν τον παραλιακό δρόμο της Καρύστου. Η έναρξη έγινε εντυπωσιακά με την παρουσία των εφιππων του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι», οι οποίοι, όπως κάθε χρόνο, χάρισαν μοναδικές εικόνες και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Ακολούθησαν μαθητικά τμήματα, σύλλογοι και στρατιωτικά αγήματα, δίνοντας παλμό και περηφάνια στη γιορτή. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, με τη σημαία να κυματίζει και τον ήλιο να φωτίζει τη μέρα τιμής για την Ελλάδα και τους αγώνες της.
