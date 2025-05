Κασμίρ: Εξαπέλυσε πυραύλους η Ινδία, τουλάχιστον 11 νεκροί, η αντίδραση Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ

Στόχους εντός του πακιστανικού εδάφους επληξε η Ινδία με πυραυλικές επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης 7/05/2025, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άτομα.

Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τρεις άμαχοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρών του πακιστανικού πυροβολικού εναντίον τομέων του Κασμίρ.

«Τρεις αθώοι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των πυρών/των βομβαρδισμών που γίνονται στα τυφλά» από το Πακιστάν, ανέφεραν οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει ανταπόδοση «κατά τρόπο αναλογικό».

Στρατιωτικός εκπρόσωπος του Πακιστάν δήλωσε στο Reuters ότι η αεράμυνα της χώρας του κατέρριψε πέντε ινδικά αεροσκάφη σε αντίποινα.

Πρόσθεσε ότι υπήρξαν ανταλλαγές πυρών με τα ινδικά στρατεύματα σε πολλά σημεία κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στο Κασμίρ.

Σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους, από την ινδική πυραυλική επίθεση επλήγησαν τοποθεσίες στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν και στην ανατολική επαρχία Παντζάμπ της χώρας.

BREAKING: These latest pictures from Kashmir reportedly show the aftermath of India’s missiles being fired across the border into Pakistani-controlled territory

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν Αττουλάχ Ταράρ δήλωσε στο Sky News ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπερασπιστεί το έδαφός της – καθώς η ένταση κλιμακώνεται ακόμη περισσότερο μεταξύ των πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων.

Η Ινδία δήλωσε ότι πραγματοποίησε ένα «χτύπημα ακριβείας» σε «στρατόπεδα τρομοκρατών» και ότι οι ενέργειές της ήταν «εστιασμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες στη φύση τους», προσθέτοντας: «Δεν έχουν στοχοποιηθεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν».

Είπε ότι στοχοποιήθηκαν συνολικά εννέα τοποθεσίες και ότι η δράση των ενόπλων δυνάμεών της ήταν η απάντηση σε μια επίθεση μαχητών στο ελεγχόμενο από την Ινδία Κασμίρ τον περασμένο μήνα, όπου σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, κυρίως Ινδοί τουρίστες.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ δήλωσε ότι όλες οι περιοχές που επλήγησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης τοπική ώρα ήταν πολιτικά μέρη και όχι στρατόπεδα μαχητών.

Τουλάχιστον τρεις περιοχές επλήγησαν και ένας από τους πυραύλους έπληξε ένα τζαμί στην πόλη Μπαχαβαλπούρ στο Παντζάμπ, όπου σκοτώθηκε ένα παιδί και τραυματίστηκαν μια γυναίκα και ένας άνδρας, όπως έγινε γνωστό.

Επίσης, δύο γυναίκες τραυματίστηκαν, η μία εκ των οποίων σοβαρά, στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ από βομβαρδισμούς πακιστανικών στρατευμάτων, σύμφωνα με την ινδική αστυνομία.

«Πράξη πολέμου»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Μοχάμεντ Σεχμπάζ Σαρίφ χαρακτήρισε την ινδική πυραυλική επίθεση «πράξη πολέμου» και υποσχέθηκε ότι η χώρα του «έχει κάθε δικαίωμα να δώσει πλήρη και ισχυρή απάντηση».

Το ινδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι εξαπέλυσε την επιχείρηση Sindoor, πλήττοντας «τρομοκρατικές υποδομές» στο Πακιστάν και στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Τζαμού και Κασμίρ «από όπου σχεδιάζονται και κατευθύνονται τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας».

We want more.

Visuals from Pakistan Occupied Kashmir which will be soon ours. pic.twitter.com/12fUbyFsLS

— Squint Neon (@TheSquind) May 6, 2025