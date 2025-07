Κεραυνός «χτύπησε» το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ

Ο φωτογράφος Max Guliani κατέγραψε έναν εντυπωσιακό κεραυνό που έπληξε απευθείας την κεραία του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της σφοδρής καταιγίδας της Δευτέρας 14/07/2025 και όπως λέει, δεν ήταν η πρώτη φορά.

Ο 34χρονος φωτογράφος είχε προνοήσει να βρεθεί στο αγαπημένο του σημείο, για να φωτογραφίσει τα «πυροτεχνήματα της φύσης», σε έναν προβλήτα στο Hudson River Park, στη δυτική πλευρά του Μανχάταν.

«Άκουσα κάποιες βροντές ενώ ετοιμαζόμουν στο σπίτι και ήξερα ότι έπρεπε να τρέξω έξω», δήλωσε στη New York Post.

Μέσα στη βροχή, στόχευσε με την κάμερα του κινητού του το εμβληματικό κτίριο των 541 μέτρων, την ώρα που ιστιοφόρα ταλαντεύονταν στα ταραγμένα νερά του ποταμού.

Ο φακός του κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακά χτυπήματα, ανάμεσά τους και ένα που χτύπησε κατευθείαν την κεραία του One World Trade Center.

Lightning striking One World Trade during tonight’s flash flood warning #NYC pic.twitter.com/9O7yj5NnI6

«Άκουσα ότι στην Φλόριντα αυτό συμβαίνει όλο τον χρόνο, αλλά στη Νέα Υόρκη μόνο όταν η θερμοκρασία πλησιάζει τους 32 βαθμούς Κελσίου, τις πολύ ζεστές μέρες. Οπότε ενθουσιάστηκα λίγο γιατί είναι σχετικά σπάνιο [να συμβεί] μέσα στη χρονιά».

Ο Guliani ανέφερε επίσης πως διατηρεί μια «φιλική ανταγωνιστική σχέση» με φίλους που ασχολούνται με το «κυνήγι καταιγίδων» στη Νέα Υόρκη, για το ποιος θα τραβήξει την καλύτερη λήψη.

Ωστόσο, όπως λέει, αυτό που τον ελκύει περισσότερο είναι η εμπειρία του φυσικού φαινομένου. «Είναι ωραίο να είμαι δίπλα στο νερό, βρίσκομαι σε ένα ασφαλές σημείο πάνω στον προβλήτα, νιώθω ότι δεν κινδυνεύω και μπορώ να παρακολουθώ τη δύναμη της φύσης να σαρώνει το κάτω Μανχάταν».

Το One World Trade Center, το ψηλότερο κτίριο των ΗΠΑ, λειτουργεί -κυριολεκτικά- σαν αλεξικέραυνο, καθώς δέχθηκε 189 κεραυνούς την περίοδο 2015–2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της AccuWeather

A powerful thunderstorm lit up the Tri-State skies last night. ⚡ EarthCam captured a dramatic lightning strike hitting the World Trade Center. pic.twitter.com/KL9U0a6329

— EarthCam (@EarthCam) July 15, 2025