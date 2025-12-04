Κασσελάκης: Λυπηρό να είναι στη γαλαρία Φάμελλος και Χαρίτσης

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολίασε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη» στο «Παλλάς», τονίζοντας πως οι παρουσίες τον θύμισαν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε πως παρακολούθησε τα τελευταία 15 λεπτά της ομιλίας, όπου άκουσε τον πρώην πρωθυπουργό να αναφέρεται σε «σοκ δημοκρατίας». «Εγώ έσκασα στα γέλια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την αντίφαση να μιλούν για δημοκρατία όσοι, όπως υποστηρίζει, την απέκλεισαν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι χιλιάδες σύνεδροι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υπέστησαν «σοκ αντιδημοκρατικότητας», ενώ τόνισε ότι η πολιτική του πορεία δεν αποσκοπεί σε αρχηγία κόμματος, αλλά στην προσφορά. Εξέφρασε την ανάγκη νέων, άφθαρτων προσώπων με εμπειρία και γνώση της οικονομίας να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον δημόσιο βίο.

Σχετικά με την παρουσίαση του Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε: «Δεν είδα αλλαγή. Η εικόνα μου θύμισε την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – ήταν όλο το παλιακό κομμάτι».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πρώην συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση και Σωκράτη Φάμελλο, που όπως είπε, βρέθηκαν «στη γαλαρία χωρίς κανέναν αυτοσεβασμό», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, στο βιβλίο του Τσίπρα υπονοείται πως ευθύνονται αυτοί για πολιτικά λάθη. «Πόσο λίγο αυτοσεβασμό πρέπει να έχεις για να καταλήξεις εκεί;», διερωτήθηκε.

Σχετικά με τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης τόνισε ότι το αν μετανιώνει ή όχι δεν αφορά τον ελληνικό λαό ούτε επιλύει προβλήματα που τον απασχολούν.

