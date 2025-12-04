Βαρουφάκης για Τσίπρα: Οντισιόν στο Παλλάς με «διαλυμένο θίασο» από κάτω

Καυστική ήταν η παρέμβαση του Γιάνη Βαρουφάκη για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς την Τετάρτη το βράδυ. Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 χαρακτήρισε την εκδήλωση «οντισιόν», στην οποία «από κάτω βρισκόταν ο ίδιος διαλυμένος θίασος», αναφερόμενος σε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως οι Φάμελλος, Αχτσιόγλου και Χαρίτσης.

Σχολιάζοντας τη διαδρομή του κ. Τσίπρα από το 2015, ο κ. Βαρουφάκης τόνισε ότι παρά την κατάρρευση της δημοκρατικής εντολής, υπάρχει «σταθερότητα» στην προσωπική στάση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως είπε, υπερηφανεύεται για τις επιλογές του. «Από τότε έχει γράψει 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία και τώρα κάνει οντισιόν στο Παλλάς για να ξαναπαίξει τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25 συνέχισε λέγοντας ότι η εκδήλωση θύμιζε «θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω», με πρώην συνεργάτες που είχαν απομακρυνθεί από τον κ. Τσίπρα, προσθέτοντας με ειρωνεία: «Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;».

Κατά τον κ. Βαρουφάκη, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως το αντίπαλον δέον του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον ίδιο να δηλώνει: «Κοιτάξτε με, σας κάνω, είμαι το αντίπαλον δέον, εσείς θα γράφετε τους νόμους και θα περνάνε από τη Βουλή είτε με τη ΝΔ είτε με τον μετα-ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης σχολίασε επίσης την αναφορά Τσίπρα στην «πατριωτική εισφορά», λέγοντας πως πρόκειται ουσιαστικά για αίτημα στους χορηγούς να συνεισφέρουν, υπενθυμίζοντας ότι όταν ο ίδιος επέβαλε 24% ΦΠΑ και άλλα χαράτσια στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, αυτά δεν θεωρήθηκαν «πατριωτικοί φόροι».

