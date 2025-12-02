Κασσελάκης: Ο Τσίπρας υπονόμευσε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στο κέντρο

Το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3, χαρακτηρίζοντάς το ως «το πιο εμπεριστατωμένο σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και εξαπέλυσε αιχμές κατά του πρώην προέδρου Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας «υπονόμευσε την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κόμματος» και «αποφάσισε να μη στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί στα πόδια του» κατά την περίοδο που ο ίδιος ήταν πρόεδρος.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «υπονόμευσε 600.000 ψηφοφόρους των ευρωεκλογών και 150.000 στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2023, για να επανέλθει ως κεντρώος», αφήνοντας σαφείς αιχμές για πολιτική στροφή του πρώην πρωθυπουργού.

