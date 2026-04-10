Καστανίδης: Δεν θα καθορίσει ο Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Χάρης Καστανίδης, σχολιάζοντας την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση ορίου θητειών στους βουλευτές, κάτι που τον θέτει, όπως αναφέρει, εκτός ψηφοδελτίων.

«Η δολιότητα είναι ευφάνταστη», είπε ο κ. Καστανίδης στον 102 FM της ΕΡΤ3, σημειώνοντας ότι η πρόταση κατατέθηκε από την ηγεσία του κόμματος και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Ο κ. Καστανίδης απέφυγε να επεκταθεί περαιτέρω, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί εκ νέου όταν ο ίδιος το κρίνει σκόπιμο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται ότι η πολιτική του παρουσία εξαρτάται από αποφάσεις της ηγεσίας: «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ», δήλωσε.

