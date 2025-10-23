Καστοριά: Αρωμα μακεδονικής αρχοντιάς

Καστοριά: Αρωμα μακεδονικής αρχοντιάς
23 Οκτ. 2025 11:47
Η σημερινή μας επιλογή είναι μια πόλη της Βόρειας Ελλάδας, η Καστοριά, με τη λίμνη, τα μακεδονίτικα αρχοντικά, την τοπική γαστρονομία και τους φιλόξενους ανθρώπους να συνθέτουν την εικόνα ενός ιδανικού προορισμού -σε 700 μ. περίπου υψόμετρο- στο ΒΔ άκρο της χώρας.

Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι επισκέπτες είναι η βόλτα στον παραλίμνιο δρόμο, περιμετρικά της χερσονήσου που οι ντόπιοι αποκαλούν «γυρολιμνιά», και στη συνέχεια μία «κρουαζιέρα» στα νερά της λίμνης -με το μικρό πλοίο «Ολυμπία»- δίπλα σε μικρά και μεγάλα πουλιά και σε ψαράδες που απλώνουν τα δίχτυα τους.

Αφού πατήσεις «στεριά», αναζητάς το φημισμένο Ντολτσό. Την αρχοντική γειτονιά της Καστοριάς, που δεσπόζει επιβλητική στη νότια πλευρά της πόλης. Περπατώντας στα δαιδαλώδη λιθόστρωτα καλντερίμια της, ανάμεσα στα παλιά μακεδονίτικα αρχοντικά -με τα ξύλινα χαγιάτια και τα πολύχρωμα βιτρό- και τις μικρές εκκλησίες, έχεις την αίσθηση πως ταξιδεύεις πίσω στον χρόνο.

Ο δραστήριος σύλλογος διαχειρίζεται και το Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς -στην ίδια περιοχή- που λειτουργεί στο εντυπωσιακό αρχοντικό του Νεράτζη Αϊβάζη. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να δούμε ένα ολοκληρωμένο παραδοσιακό σπίτι της Καστοριάς του 19ου αιώνα, επιπλωμένο και διαμορφωμένο όπως ήταν εκείνη την εποχή. Επίσης στο κοντινό «Δεληνάνειο Μουσείο», γνωστό και ως «Μουσείο της Καστοριανής γυναίκας», εκτίθενται φορέματα, υφαντά, εργόχειρα, αντικείμενα και κειμήλια που φύλασσαν για χρόνια στα σεντούκια τους οι Καστοριανές των περασμένων αιώνων.

Δίπλα ακριβώς στην πλατεία Αφών Εμμανουήλ και σε ένα αρχοντικό του 18ου αιώνα -οικία του Μακεδονομάχου Αναστασίου Πηχιών (1836-1913)- λειτουργεί το «Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα».

Η Καστοριά ξεχωρίζει επίσης για τις 70 και πλέον σωζόμενες βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες της, που μαρτυρούν το μεγαλείο και την ακμή της πόλης, τόσο κατά τη βυζαντινή εποχή όσο και επί τουρκοκρατίας. Οι ναοί χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα έως τον 19ο αιώνα. Δεν είναι τυχαίο τα όσα είχε υποστηρίξει ο αείμνηστος Ελβετός βυζαντινολόγος Ανρί Γκρεγκουάρ πως εάν ποτέ η βυζαντινή παράδοση χαθεί, η πόλη της Καστοριάς αρκεί για ένα «reset» στον πολιτιστικό πλούτο του Βυζαντίου.
23/10/2025
