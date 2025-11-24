Καστοριά και Άργος Ορεστικό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την κακοκαιρία

Μετα το Δήμο Νεστορίου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι δήμοι Καστοριάς και Άργους Ορεστικού λόγω της κακοκαιρίας.

Καστοριά και Άργος Ορεστικό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την κακοκαιρία
24 Νοέ. 2025 9:52
Pelop News

Οι δήμοι Καστοριάς και Άργους Ορεστικού κηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, καθώς και μετά από γραπτά αιτήματα των δημάρχων Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026 και επιτρέπει την άμεση διάθεση και κινητοποίηση όλων των αναγκαίων πόρων, μέσων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών, την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 είχε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο δήμος Νεστορίου για τα ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:53 «Ιθάκη»: Θύελλα αντιδράσεων για το νέο βιβλίο Τσίπρα – Πυρά από Πολάκη, καρφιά από στελέχη, σχόλια από Μπακογιάννη
12:44 Ζελένσκι: «Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ειρήνη παραμένει μακριά» – Με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο της ΕΕ
12:35 Ξεκίνησε η πίστωση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δείτε αν τη δικαιούστε
12:28 Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ
12:21 Ο Τσίπρας «ξεγυμνώνει» τον Βαρουφάκη: Από asset της διαπραγμάτευσης σε βαρίδι για τη χώρα
12:16 Πάτρα: Παρουσιάστηκε η νέα προσβάσιμη εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 – Φωνητικός βοηθός, live tracking και ασφάλεια για όλους
12:10 Αγρίνιο–Αμφιλοχία: Τραυματισμένο άλογο αβοήθητο για ώρες μετά από τροχαίο λόγω νομοθετικού κενού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:02 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και επίμονα φαινόμενα από την Τρίτη – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δυτική Ελλάδα
12:00 Πάτρα – Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική και μηνύματα αλλαγής – Πολιτικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη
11:55 Αυστραλία: Οργή στη Γερουσία για τη γερουσιαστή Χάνσον που εμφανίστηκε με μπούρκα – Κατηγορίες για ρατσισμό ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Αμαλιάδα: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
11:44 Τάιλερ Μακμπέθ προς Τσίπρα: «Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για προώθηση του βιβλίου σου»
11:38 Πάτρα: Ο Κ. Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο – Σύντροφο, αγωνιστή και πρώην δημοτικό σύμβουλο
11:30 Ηράκλειο: Σοκ και θλίψη για την απώλεια της 2χρονης Εφραιμίας – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Βενιζέλειο
11:30 Χειροπέδες σε οδηγό με …σουγιά!
11:29 Τόκιο: Οχημα έπεσε σε πεζούς, νεκρός ηλικιωμένος, 10 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
11:19 Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια σιωπής
11:18 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Λέει πολλά ψέματα – Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη»
11:15 Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής στην ενέργεια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ