Καστοριά και Άργος Ορεστικό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την κακοκαιρία

Οι δήμοι Καστοριάς και Άργους Ορεστικού κηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη μετά από εισήγηση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και του αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, καθώς και μετά από γραπτά αιτήματα των δημάρχων Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026 και επιτρέπει την άμεση διάθεση και κινητοποίηση όλων των αναγκαίων πόρων, μέσων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών, την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 είχε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο δήμος Νεστορίου για τα ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα.

