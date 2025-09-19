Καστοριά: Στην «καρδιά» του δημόσιου διαλόγου τα Περιφερειακά ΜΜΕ

Η Καστοριά θα φιλοξενήσει από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου 2025 το 55ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, με θέμα «Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης – Αξιοπιστία και Ελευθεροτυπία». Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ενυδρείου Καστοριάς.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού, Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Π.Ε. Καστοριάς, τους δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου, την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Καστοριάς και τη «Μακεδνός» Α.Ε.

Στόχος του είναι να αναδείξει, μέσα από εισηγήσεις επιστημόνων, πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων, τον ρόλο και την αξία του επαγγελματία δημοσιογράφου και των Περιφερειακών ΜΜΕ στην ενημέρωση των πολιτών. Παράλληλα, θα αποτελέσει βήμα διαλόγου με τους τοπικούς φορείς για ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό της περιοχής.

Οι θεματικές ενότητες εστιάζουν στις προκλήσεις και προοπτικές των ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας, στην αξιοπιστία και την ελευθεροτυπία της περιφερειακής δημοσιογραφίας, καθώς και στη σχέση ΜΜΕ – Τουρισμού – Πολιτισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν οι παρεμβάσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG–REGIO, Αντιπροσωπεία Ε.Ε. στην Ελλάδα), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που θα παρουσιάσει το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε δημοσιογράφους, φοιτητές, μαθητές και το κοινό, ενώ στο πλαίσιό του θα παρουσιαστούν και μαθητικές εργασίες από σχολεία της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού.

Η διοργάνωση έχει την ευγενική υποστήριξη της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, ενώ μεγάλοι χορηγοί είναι η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ, η HELLENiQ ENERGY, η Credia Bank, το ξενοδοχείο «Esperos Palace Luxury & Spa Hotel», η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. (Βεργίνα), το NBS Travel, το Mazi Travel και η Fiori Catering.

