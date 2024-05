Καταδίκη Τραμπ: Κρεμλίνο, Όρμπαν και Σαλβίνι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους

Ελάχιστος ο διεθνής σχολιασμός της καταδικαστικής απόφασης κατά του Ντόναλντ Τραμπ που έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που καταδικάζεται για την διάπραξη εγκλήματος.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσινγκτον, απέφυγαν να σχολιάσουν την δικαστική απόφαση με το αιτιολογικό της αποφυγής σχολιασμού δικαστικών αποφάσεων και εν εξελίξει δικαστικών διαδικασιών.

Οι μοναδικές διεθνείς αντιδράσεις, όλες προς υποστήριξιν του Ντόναλντ Τραμπ, προέρχονται από το Κρεμλίνο, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν και τον επίκεφαλής της ακροδεξιάς ιταλικής Λέγκα Ματέο Σαλβίνι.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η καταδικαστική απόφαση δείχνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες «χρησιμοποιούν όλα τα νόμιμα και παράνομα μέσα για να ξεφορτωθούν τους πολιτικούς αντιπάλους».

«Αν μιλάμε για τον Τραμπ, το γεγονός της απλής εξάλειψης, στην πραγματικότητα, πολιτικών αντιπάλων με όλα τα δυνατά μέσα, νόμιμα και παράνομα, είναι γεγονός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ξέρω ότι ο Πρόεδρος @realDonaldTrump είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Ως Πρόεδρος, έβαλε πάντα πρώτη την Αμερική, επέβαλε σεβασμό σε ολόκληρο τον κόσμο και χρησιμοποίησε αυτόν τον σεβασμό για να οικοδομήσει ειρήνη. Ας βγάλει ο κόσμος την ετυμηγορία του τον Νοέμβριο! Συνεχίστε τον αγώνα κ. Πρόεδρε», έγραψε, σύμφωνα με το iefimerida, στο Χ ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν.

«Αλληλεγγύη και πλήρης υποστήριξη για τον @realDonaldTrump, θύμα δικαστικής παρενόχλησης και μίας πολιτικής δίκης. Στην Ιταλία, δυστυχώς μας είναι οικεία η εργαλειοποίηση του δικαστικού συστήματος από την αριστερά, δεδομένων των επί σειρά ετών προσπαθειών για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων με ένδικα μέσα. Ελπίζω ότι ο Τραμπ θα νικήσει· θα είναι μία εγγύηση για μεγαλύτερη ισορροπία και ελπίδα για παγκόσμια ειρήνη», έγραψε ο ακροδεξιός αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι.

Solidarity and full support for @realDonaldTrump, victim of judicial harassment and a process of political nature. In Italy, we are sadly familiar with the weaponization of the justice system by the left, given that for years attempts have been made to eliminate political…

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 31, 2024