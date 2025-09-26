Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί διοργάνωναν μαζικές κινήσεις μοτοσικλετών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, από τις οποίες είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου να κάνουν κόντρες και σούζες.

26 Σεπ. 2025 14:21
Pelop News

Στη σύλληψη τεσσάρων οδηγών μοτοσικλέτας για επικίνδυνη οδήγηση και διατάραξη κοινής ησυχίας προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (26/9) επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ η Τροχαία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί διοργάνωναν μαζικές κινήσεις μοτοσικλετών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, από τις οποίες είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας προκειμένου να κάνουν κόντρες και σούζες.

Η Τροχαία του εντόπισε σήμερα το πρωί στη Βαρυμπόμπη να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις μοτοσυκλέτες καθ όλη τη διάρκεια της πορείας τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της Λεωφ. Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν οι 4 οδηγοί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι τέσσερις μοτοσικλέτες κατασχέθηκαν, ενώ οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
