Καταδίωξη και πυροβολισμοί σε επαρχιακό δρόμο της Αιτωλοακαρνανίας

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία ένας 38χρονος, δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς –τουλάχιστον δύο φορές– από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό όχημα, την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του στον συγκεκριμένο δρόμο.

Όπως ανέφερε, οι δράστες, ηλικίας 18 και 43 ετών, τους οποίους και κατονόμασε στις Αρχές, τον καταδίωξαν για αρκετή ώρα, επιχειρώντας να τον ακινητοποιήσουν. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης φέρεται να προσέκρουσαν με το όχημά τους στο αυτοκίνητο του 38χρονου.

Τελικά, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς ή τη σύγκρουση των οχημάτων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, με τις Αρχές να αναζητούν τους δύο άνδρες στο πλαίσιο της προανάκρισης για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

