Καταδίωξη στην Εθνική Αντιρρίου–Ιωαννίνων: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, έτρεχε με επικίνδυνους ελιγμούς και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρίνιο, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας οδηγούσε μοτοσικλέτα και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για έλεγχο, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη, μετά την οποία οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά τη σύλληψή του, ο συλληφθείς εξύβρισε τους αστυνομικούς, ενώ σε σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

