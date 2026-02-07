Καταδίωξη στο κέντρο Θεσσαλονίκης: Σύλληψη 31χρονου για επικίνδυνη οδήγηση – Χειροπέδες και σε μεθυσμένο οδηγό

Επεισοδιακή καταδίωξη και συλλήψεις οδηγών σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων. Οι αρχές προχώρησαν σε αυτόφωρες συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Καταδίωξη στο κέντρο Θεσσαλονίκης: Σύλληψη 31χρονου για επικίνδυνη οδήγηση - Χειροπέδες και σε μεθυσμένο οδηγό
07 Φεβ. 2026 17:24
Pelop News

Σε σύλληψη 31χρονου οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταδίωξη στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Παρασκευής (6/2), στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες, πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Παράλληλα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2), συνελήφθη και 43χρονος οδηγός στον Εύοσμο, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Συνολικά, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε οκτώ αυτόφωρες συλλήψεις για διαφορετικά αδικήματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.

