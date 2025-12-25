Καταδίωξη-θρίλερ στο Ίλιον: 12χρονος και 13χρονος έκλεψαν μηχανή – Ερευνάται σύνδεση με συμμορία ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί επεισοδιακή καταδίωξη στο Ίλιον, με πρωταγωνιστές δύο ανήλικους μόλις 12 και 13 ετών, οι οποίοι φέρονται να έκλεψαν μοτοσικλέτα και να κινούνται επικίνδυνα σε δρόμους και πεζοδρόμους, πριν συλληφθούν από την Αστυνομία.

25 Δεκ. 2025 18:24
Pelop News

Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12), όταν αστυνομικοί εντόπισαν στο Ίλιον δύο ανήλικους, ηλικίας 12 και 13 ετών, οι οποίοι είχαν κλέψει μοτοσικλέτα και αγνόησαν σήμα για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί είχαν αφαιρέσει τη μοτοσικλέτα νωρίτερα μέσα στην ημέρα από το Περιστέρι, όπου ήταν σταθμευμένη στην οδό Κλειτόρος και ανήκε σε δάσκαλο μουσικής. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, παραβίασαν την κλειδαριά, έβαλαν μπροστά το όχημα και εξαφανίστηκαν.

Η Αστυνομία τους εντόπισε λίγες ώρες αργότερα στο Μπουρνάζι και τους έκανε σήμα να σταματήσουν. Εκείνοι, όμως, όχι μόνο δεν υπάκουσαν, αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Για περίπου 2,5 χιλιόμετρα, οι δύο ανήλικοι κινούνταν επικίνδυνα, μπαίνοντας αντίθετα σε μονόδρομους και πεζοδρόμους, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο τόσο για τους ίδιους όσο και για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Αριστείδου, στο Ίλιον, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν. Οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα στη μέση του δρόμου και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, όμως οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν και τους ακινητοποίησαν λίγη ώρα αργότερα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης περιουσίας και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά το ενδεχόμενο οι δύο ανήλικοι να συνδέονται με συμμορία που δρα στην ευρύτερη περιοχή και εμπλέκεται σε κλοπές δικύκλων.


