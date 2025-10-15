Καταιγίδα ελέγχων για το κράνος στη Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 140 παραβάσεις σε 7 ημέρες

Σαφές μήνυμα αυστηρής επιτήρησης στέλνει η Ελληνική Αστυνομία μέσα από την πανελλαδική εκστρατεία «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με δεκάδες παραβάσεις να εντοπίζονται στη Δυτική Ελλάδα.

Καταιγίδα ελέγχων για το κράνος στη Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 140 παραβάσεις σε 7 ημέρες
15 Οκτ. 2025 11:39
Pelop News

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους κατά την 15η εβδομάδα της δράσης, με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Στη Δυτική Ελλάδα, από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.426 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 142 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Από αυτές, 104 αφορούσαν οδηγούς και 38 επιβάτες.

Αναλυτικά, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Αχαΐας: 58
  • Ακαρνανίας: 32
  • Ηλείας: 30
  • Αιτωλίας: 22

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), ισχύει αυστηρό πλαίσιο ποινών για τη μη χρήση κράνους:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό.

Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για οδηγούς που δεν μεριμνούν για την ασφάλεια των επιβατών τους.

Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου.

Πρόστιμο 30 ευρώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Με τη νέα νομοθεσία, η Πολιτεία επιχειρεί να ενισχύσει την οδική παιδεία και να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα, στέλνοντας το μήνυμα ότι «το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
12:36 «Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ