Καταιγίδα ελέγχων για το κράνος στη Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 140 παραβάσεις σε 7 ημέρες

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους κατά την 15η εβδομάδα της δράσης, με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Στη Δυτική Ελλάδα, από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.426 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 142 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους. Από αυτές, 104 αφορούσαν οδηγούς και 38 επιβάτες.

Αναλυτικά, ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, οι παραβάσεις κατανέμονται ως εξής:

Αχαΐας: 58

Ακαρνανίας: 32

Ηλείας: 30

Αιτωλίας: 22

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), ισχύει αυστηρό πλαίσιο ποινών για τη μη χρήση κράνους:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στον οδηγό.

Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για οδηγούς που δεν μεριμνούν για την ασφάλεια των επιβατών τους.

Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου.

Πρόστιμο 30 ευρώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Με τη νέα νομοθεσία, η Πολιτεία επιχειρεί να ενισχύσει την οδική παιδεία και να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα, στέλνοντας το μήνυμα ότι «το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

